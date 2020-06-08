«Не трогайте покойного руками»: самые громкие скандалы на похоронах российских звезд

В минувшую субботу в Москве простились со звездой фильмов «Ширли-мырли» и «Спортлото-82» Михаилом Кокшеновым. По словам присутствующих, церемония могла бы пройти тихо и скромно, если бы на ней не появился Алексей Панин. Актер якобы нервничал, матерился, а в какой-то момент не выдержал и заявил, что Кокшенов был хорошим артистом, но так себе режиссером, после чего был с позором изгнан из ритуального зала. Сам Панин говорит, что ничего подобного не было: все это бред от первой до последней буквы. Интересно, часто ли подобные казусы случаются на похоронах известных личностей или это отдельный случай?





Пожалуй, одним из самых скандальных получились проводы певца Евгения Осина, который скончался в ноябре 2018 года. Причиной конфликта стали разногласия между его бывшей женой Натальей и Еленой Скорняковой, которая заботилась о музыканте в его последние годы. Как рассказывала Елена, ситуация накалилась до такой степени, что ей в открытую начали делать замечания.





«Когда мы стояли у гроба, она (прежняя супруга. — Примеч. Daily Storm) вдруг сказала: «Хватит его трогать!» — вспоминала женщина. — Но это я могла сказать ей, но не она мне. Я, которая была с Женей все эти годы! Какое право она имела говорить такие слова на похоронах моего мужчины? Моего любимого мужчины, которого я провожала в последний путь!»