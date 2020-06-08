«Не трогайте покойного руками»: самые громкие скандалы на похоронах российских звезд

В минувшую субботу в Москве простились со звездой фильмов «Ширли-мырли» и «Спортлото-82» Михаилом Кокшеновым. По словам присутствующих, церемония могла бы пройти тихо и скромно, если бы на ней не появился Алексей Панин. Актер якобы нервничал, матерился, а в какой-то момент не выдержал и заявил, что Кокшенов был хорошим артистом, но так себе режиссером, после чего был с позором изгнан из ритуального зала. Сам Панин говорит, что ничего подобного не было: все это бред от первой до последней буквы. Интересно, часто ли подобные казусы случаются на похоронах известных личностей или это отдельный случай?
Пожалуй, одним из самых скандальных получились проводы певца Евгения Осина, который скончался в ноябре 2018 года. Причиной конфликта стали разногласия между его бывшей женой Натальей и Еленой Скорняковой, которая заботилась о музыканте в его последние годы. Как рассказывала Елена, ситуация накалилась до такой степени, что ей в открытую начали делать замечания.
«Когда мы стояли у гроба, она (прежняя супруга. — Примеч. Daily Storm) вдруг сказала: «Хватит его трогать!» — вспоминала женщина. — Но это я могла сказать ей, но не она мне. Я, которая была с Женей все эти годы! Какое право она имела говорить такие слова на похоронах моего мужчины? Моего любимого мужчины, которого я провожала в последний путь!»
Однако больше всего Елена сожалела даже не об этом, а о том, что ей не удалось попасть на отпевание, из-за чего она не смогла «поплакать и обнять Женю без камер». Ее с дочкой Настей пустили только на прощание в траурный зал и на сами похороны, когда гроб уже опускали в землю.
Кстати, в этот момент произошел еще один не очень приятный инцидент. Чтобы добавить символизма, экс-продюсер певца Валерий Жаров прямо во время погребения включил композицию «Плачет девушка в автомате», но на него тут же цыкнули. Мол, какая сейчас музыка! А ведь это была песня самого Осина, которую он заберет с собой, расстраивался Жаров.
Еще скандальнее получились похороны народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Дело в том, что, согласно легенде, певица завещала положить ее рядом с мамой на Даниловском кладбище. Эту же идею одобрил и тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков и даже издал соответствующий указ, однако близкие певицы оказались категорически против: только на Новодевичьем! В итоге вопрос звучал похлеще гамлетовского: куда же везти тело?!
«Мы начали готовиться к похоронам на Новодевичьем, — растерянно говорила тогда директор Московского фонда Зыкиной Ксения Рубцова. — Нам уже звонили и спрашивали, во сколько мы приедем выбирать место. А нам… нечего ответить!»
Разруливать ситуацию пришлось Иосифу Кобзону, который решил взять подготовку к церемонии на себя. Как объяснял артист, родственники Людмилы Георгиевны не знают ни о каком завещании, поэтому она будет похоронена именно там, где хотят они.
Это было в июле 2009-го, а в 2018-м не стало и самого Кобзона, ушедшего на 81-м году жизни. Певец много лет боролся с тяжелым заболеванием. Казалось бы, каким должно быть прощание с такой легендой? Конечно, торжественным, чинным и красивым, с большим количеством звезд, политиков и просто поклонников. Однако и здесь не обошлось без переполоха, виновницей которого стала Анастасия Волочкова. Балерине почему-то не понравилось присутствие журналистов.
«Зачем вы делаете шоу из такого события?» — презрительно заявила она, когда они попросили ее сказать об усопшем хотя бы несколько добрых слов. После чего работникам СМИ не оставалось ничего другого, как пойти к другим артистам. Более спокойным и общительным, которые с удовольствием вспоминали, каким был Иосиф Давыдович и в жизни, и на сцене.
Недавние похороны жены Андрея Норкина скандальными, конечно, не назовешь. Но странными и не очень понятными — можно. Дело в том, что сам телеведущий, как рассказывали присутствующие, появился на них только к концу церемонии. А когда пришел — просто постоял, помолчал и даже не стал бросать землю на гроб, как того требует традиция.
«Проводили девочку мою... Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка, — сообщит он чуть позже в своем Instagram. — Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех...»
Стоит уточнить, что незадолго до этого бывшая жена актера Армена Джигарханяна опубликовала архивное видео с Юлией Норкиной, на котором та несколько раз толкает ее прямо посреди телевизионной студии. Конфликт случился во время записи программы «Пусть говорят».
«Я не понимаю, кем надо быть, чтобы публично так себя вести… Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить», — подписала пианистка, после чего пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни считали, что так и надо, другие — что это жестоко, тем более по отношению к умершему.
Напомним, что про такие вещи есть одна хорошая поговорка: «О покойных либо хорошо, либо никак». Хотя изначально эти слова звучали несколько иначе: «О мертвом либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Они принадлежат древнегреческому политику и поэту Хилону, жившему еще в III веке нашей эры, и означают, что об усопших надо говорить искренне: не приписывая им ни грехов, ни подвигов. Но наши звезды, похоже, об этом забывают!