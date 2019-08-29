«Размахивали плакатом «гомосековский театр», орали и лезли в драку»

— Анастасия, расскажите, что произошло и кто эти люди, которые устроили дебош.





— Кто эти люди — понятно: это представители движения SERB, фактически — боевой экстремистской организации. Ворвавшись в зал вскоре после начала спектакля, они стали размахивать камерами, обвинять нас, что в зале есть несовершеннолетний (хотя на входе парень показывал паспорт, в котором было написано, что он 2000 года рождения) и выкрикивать заученные фразы про п*****в и гомосексуалистов. Еще один человек стоял на улице и держал в руках черно-желтый флаг и плакат, на котором было написано, что Театр.doc финансируется ЛГТБ-сообществами и нам пора прекращать свою пропаганду на подмостках России. Причем это тоже снималось — наверное, для отчета, иначе кому придет в голову просто так посреди ночи встать на Садовнической набережной, где в это время почти никто не ходит.





— А драка? Она действительно была?





— Была. В какой-то момент эти люди вдруг заорали, что бьют женщину, и эффектно повалили одного из зрителей на пол. Видимо, им хотелось изобразить из себя жертв. Потом этого молодого человека вместе со мной забрала полиция. Сколько он там пробыл — не знаю, но когда я в половине первого ночи выходила из отделения, парень там еще сидел.





— А почему вас забрали?





— Чтобы опросить. Я написала объяснение и подала заявление о срыве спектакля и хулиганских действиях в стенах театра. Кстати, все это время собровцы тусили возле ОВД. Об этом мне потом рассказали муж и друзья, которые приехали меня поддержать и видели, как эти люди спокойно сидели чуть ли не на поребрике.





— Скажите, а раньше ничего подобного не замечалось? Никто не обвинял, не угрожал?

— Спектакль идет неполных три года и все это время никого не возмущал — в нем нет никакой пропаганды, а лишь рассказывается про доверие в семье. Однако в прошлом году к нам вдруг пришла полиция. Произошло это по вызову петербургских активистов, которые попросили полицейских прийти «в этот гомосековский театр» и остановить развращение малолетних. Силовики тогда поступили очень умно: они посидели у нас, посмотрели, как мы проверяем у своих зрителей паспорта (а с этим у нас строго, на всех рекламных материалах стоит метка 18+) и пошутили, что просто посмотрят и поохраняют, мало ли нас придут громить.





В минувшие выходные ситуация повторилась: на гастролях в Петербурге, где мы показывали «Кантград» и «Выйти из шкафа», к нам снова пришли...





— Никогда не задумывались, почему вас не любят именно в Петербурге?





— Дело в том, что в этом городе очень активное гомофобское сообщество. Например, есть такой Тимур Булатов, который в буквальном смысле этого слова изрыгает ненависть по отношению ко всему ЛГТБ. Он же, судя по его постам, пишет доносы и кляузы в полицию. Возможно, что к этому причастен и Милонов. Я думаю, что именно эти петербургские упоротые ненавистники и подкинули SERB кость в виде идеи прийти и устроить нам дебош.





— Кстати, о чем ваш спектакль? В какой форме подаются отношения между его героями?





— Эта история рассказывает о двух парнях, которые хотят сделать каминг-аут родителям (признаться в своей нетрадиционной ориентации — Примеч. Daily Storm). Парни уже взрослые, самостоятельные — им в районе 30-40 лет, однако это непросто. Тем более, что один из них из Дагестана, где нравы знаете какие, и очень боится реакции своих близких. Спектакль поставлен на основе реальных событий, о которых мне рассказала мама одного из тех ребят. Я лично брала у нее интервью. Что особенно важно, люди ни от кого ничего не скрывают и даже гордятся тем, что поучаствовали в таком проекте.





— Что бы вы ответили людям, которые вас ненавидят?





— Я бы сказала им, что общество ненависти не имеет права на существование. Право на него имеют лишь доверие и толерантность. Никто не заставляет их любить нас, наш театр, людей гомосексуальной ориентации... Но почему бы не дать им спокойно жить? Почитайте комментарии под последними публикациями про Театр.doc и сами все поймете. Такие они чудовищные...





Тревожит и реакция правоохранителей, которые, приехав на вызов в Театр.doc, почему-то не задержали ни одного провокатора. То ли полиция теперь совершенно беззубая, то ли она на их стороне. То есть отвезти зрителя и режиссера в отделение — это они могут, а приструнить всю эту оголтелую кодлу — нет.





— Боитесь, что дальше все может стать еще хуже?





— Да, если после Петербурга я испытывала лишь некоторое угнетение, то теперь мне по-настоящему страшно. А еще мне очень жалко наших зрителей, которые шли посмотреть на спектакль про доверие и любовь, а получили шквал оскорблений. Порадовало лишь то, что большая их часть потом вернулись на свои места, досмотрели нашу постановку до конца и наградили артистов бурными аплодисментами. А это уже дорогого стоит.