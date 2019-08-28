«Такие ноги-ноги даются лишь немногим»: после откровения Яны Рудковской составили свой топ-5 лучших ног российского шоу-бизнеса

На днях знаменитый продюсер Яна Рудковская сообщила, что готова застраховать свои ноги. Так светская львица отреагировала на ажиотаж в соцсетях вокруг ее фигуры.
«Внимание! <...> 36,5 размер ноги, рост 168. Думаю, что если в 44 года у вас будут не хуже, а лучше, я буду только счастлива за вас и ваши параметры! Меня все во мне устраивает, а что не устраивает — над этим усиленно работаем», — написала Яна в своем Instagram. Правда, позже призналась: тема со страховкой ног — не более, чем шутка.
Мы решили пойти дальше и оценить длину ног девушек российского шоу-бизнеса. Выбрать лучших оказалось не так-то легко.
На первом месте, по мнению сотрудников нашей редакции, — «бесконечные» ноги 37-летней украинской певицы Веры Брежневой. Мать двоих дочерей не прячет свою фигуру ни в обычной жизни, ни на сцене, ни на различных мероприятиях, предпочитая обтягивающие и короткие наряды для позирования на красных дорожках.
Благодаря отличной форме, Брежнева из года в год получает звание одной из самых желанных женщин России с одной из самых восхитительных фигур, а также попадает на первые полосы газет в статьи с заголовками «Невероятно длинные ноги».
Бывшая возлюбленная рэпера ГУФа певица Кети Топурия с легкостью может потеснить Брежневу с пьедестала — у нее при росте 170 сантиметров большую часть тела составляют ноги.
Вокалистка группы «А-Студио» также любит выходить на сцену в необычных костюмах, каждый раз удивляя поклонников. Но главной составляющей как концертных, так и повседневных образов 32-летней Топурия практически всегда являются подчеркнуто загорелые ножки.
Получить ответ на заветный вопрос, как Кети ухаживает за своими длинными ногами, Daily Storm не смог — на момент написания материала дозвониться до певицы не удалось.
Впрочем, ноги бывают разными. Не только худыми, но и очень аппетитными. Известная «русалка» Наташа Королева молодым коллегам на сцене не уступает: ни в энергии, ни в красоте ножек. У ее форм тоже есть немало поклонников, главным из которых является ее муж.
Сергей Глушко (Тарзан) поделился с Daily Storm своей точкой зрения о красивых ногах.
«У моей жены ноги отличные, наверное, моя супруга не будет страховать ноги. Ноги — это неотъемлемая часть организма, — говорит Сергей, — поэтому страховать отдельные части тела — это некий нонсенс. Так поступают персоны, которые хотят, чтобы поклонники обратили внимание на эту часть их тела».
А вот сама Королева разговаривать с Daily Storm отказалась. Видимо, постеснялась.
«Девушка фабричная» и новоиспеченная мама Александра Савельева регулярно занимается спортом и сидит на диетах, которые дают отличный результат. Сейчас певица выглядит практически так же, как и в юности, носит короткие наряды и с удовольствием демонстрирует ноги.
К сожалению, Савельева не смогла оперативно поделиться с Daily Storm рецептом красоты.
Появившись на сцене в конце 90-х годов, Ирина Салтыкова свела с ума многих мужчин, и до сих пор 53-летней певице удается сохранять идеальные формы и радовать поклонников фото в мини-юбках и бикини.
Конечно, в этот список можно внести и актрису Светлану Ходченкову, чья стройная фигура сводит с ума миллионы поклонников. Обладательница роста в 179 сантиметров с легкостью перещеголяет на подиуме любую манекенщицу. С ней могут конкурировать актриса Равшана Куркова или теннисистка Мария Шарапова.
А если вернуться к Яне Рудковской, то девушка призналась: ноги не фотошопит, с помощью программ в смартфонах не растягивает. Рудковская даже показала их на видео в движении, чтобы все хейтеры замолчали.