«Такие ноги-ноги даются лишь немногим»: после откровения Яны Рудковской составили свой топ-5 лучших ног российского шоу-бизнеса

На днях знаменитый продюсер Яна Рудковская сообщила, что готова застраховать свои ноги. Так светская львица отреагировала на ажиотаж в соцсетях вокруг ее фигуры.





«Внимание! <...> 36,5 размер ноги, рост 168. Думаю, что если в 44 года у вас будут не хуже, а лучше, я буду только счастлива за вас и ваши параметры! Меня все во мне устраивает, а что не устраивает — над этим усиленно работаем», — написала Яна в своем Instagram. Правда, позже призналась: тема со страховкой ног — не более, чем шутка.