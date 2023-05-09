«Самолетов и танков было просто немерено, и все настоящие»: почему стоит посмотреть «Освобождение» Юрия Озерова?

У жителей СССР когда-то была такая традиция: на майские праздники обязательно смотреть военные ленты. Взрослые — плакали и вспоминали своих родных. А дети — впервые в жизни узнавали, что в этом безоблачном мире есть место и горю, и страданиям. Снимают ли такие фильмы сейчас? И почему важно, чтобы они были? Об этом и о многом другом нам рассказывает президент Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова Олег Урюмцев.





— Олег Григорьевич, в эти праздничные дни с особенной ностальгией вспоминаются старые фильмы о войне. И особенно картины вашего учителя, режиссера Юрия Озерова — «Освобождение» и «Сталинград». А каким он был? И как так получилось, что ваш фестиваль стал носить его имя?





— Дело в том, что Юрий Николаевич родился в один день с моим отцом, поэтому, поступив к нему на курс, я сразу стал называть его папой. У меня даже была традиция: каждое 26 января сначала звонить домой, а потом — ему.





А когда он умер, ко мне словно словно пришло какое-то озарение. Я понял, что обязательно должен сделать что-то для его памяти. Тем более что это был единственный режиссер, который практически целиком посвятил себя теме войны, потому что и сам знал, что это такое!