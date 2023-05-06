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«Ниндзя» Пугачева и члены правительства вместе с Песковым. В Москве простились с Юдашкиным
Церемония прошла на Троекуровском кладбище undefined
Культура

«Ниндзя» Пугачева и члены правительства вместе с Песковым. В Москве простились с Юдашкиным

Церемония прошла на Троекуровском кладбище

Фото: © Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Народная артистка СССР Алла Пугачева прибыла на Троекуровское кладбище Москвы, где проходит прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Ранее приехали проститься с кутюрье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр торговли и промышленности Денис Мантуров, а также известный стилист Сергей Зверев и певец Олег Газманов.

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Отмечается, что Пугачева была доставлена непосредственно к служебному входу в траурный зал и примадонна отечественной эстрады могла пройти незамеченной. 


Позже в Сети появились кадры, на которых Аллу Пугачеву приветствует пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что рад видеть певицу. Об этом сообщил Msk1.ru.


По информации службы безопасности, в зал, где находился гроб с телом Юдашкина и проходило прощание, прессу не пустили. 


Также на прощание с кутюрье приехали актер Владимир Машков, певец Николай Басков и художник Никас Софронов.

Принесла цветы Юдашкину и эксперт по стилю и моде, телеведущая Эвелина Хромченко.

﻿О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая, ему было 59 лет. В 2021 году он впервые рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием. За пять лет до этого врачи обнаружили у него опухоль на почке, но маэстро до последнего дня продолжал работать.


Юдашкин родился в 1963 году в Подмосковье. В 1986-м окончил с отличием Московский индустриальный техникум. В 1991 году была представлена первая коллекция Юдашкина в Париже, состоявшая из 150 моделей. 


В 2012-м и 2018 году Юдашкин был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина. 


Российский лидер также выразил соболезнования в связи со смертью кутюрье. 

Песков и Мантуров пришли на прощание с Юдашкиным

Модельера провожают в последний путь на Троекуровском кладбище 6 мая 2023
Dailystorm - Песков и Мантуров пришли на прощание с Юдашкиным
#валентин юдашкин #владимир машков #троекуровское кладбище #николай басков #пугачева #артисты #похороны #сергей зверев
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