«Ниндзя» Пугачева и члены правительства вместе с Песковым. В Москве простились с Юдашкиным

Отмечается, что Пугачева была доставлена непосредственно к служебному входу в траурный зал и примадонна отечественной эстрады могла пройти незамеченной.





Позже в Сети появились кадры, на которых Аллу Пугачеву приветствует пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что рад видеть певицу. Об этом сообщил Msk1.ru.





По информации службы безопасности, в зал, где находился гроб с телом Юдашкина и проходило прощание, прессу не пустили.





Также на прощание с кутюрье приехали актер Владимир Машков, певец Николай Басков и художник Никас Софронов.