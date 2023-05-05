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В Архангельске почтят память британских летчиков и моряков, отдавших жизнь за Победу над Германией
В России вспомнят наших союзников по антигитлеровской коалиции Коллаж: Daily Storm
Культура

В Архангельске почтят память британских летчиков и моряков, отдавших жизнь за Победу над Германией

В России вспомнят наших союзников по антигитлеровской коалиции

Коллаж: Daily Storm

В столице Поморья подтвердили, что никакое ухудшение отношений между Россией и НАТО не помешает возложить цветы на могилы участников Северных конвоев. Церемония пройдет 8 мая и станет данью памяти всем, кто, рискуя своей жизнью, помогал СССР одержать победу в Великой Отечественной войне. Ведь они были вместе с нами! А такое не перечеркивается и не забывается.


Первый союзный конвой под кодовым названием «Дервиш» пришел в Архангельск уже 31 августа 1941 года. Он состоял из семи английских и голландских судов, которые доставили в город военную технику и тысячи тонн стратегически важного сырья: от глубинных бомб и истребителей до шерсти и олова.


И таких конвоев потом было не один и не два: на Север пришли более 800 кораблей. И стоит ли говорить, как это поддерживало? Жители СССР поняли, что они не одни. Что они воюют в коалиции, потенциал которой во многом превосходит потенциал германского блока.


А вот вернуться домой повезло уже не всем, и многие из участников Арктических конвоев так и остались лежать в русской земле. Как это произошло с четырьмя британскими летчиками и тремя моряками, чей прах сейчас покоится на Кузнечевском кладбище в Архангельске.


Самому старшему из них было всего 32. Младшему не исполнилось и 20…

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Вологодское кладбище
Вологодское кладбище Фото: autotravel.ru

Традиции возлагать цветы на могилы союзников уже более пяти лет. Неслучайна и сама дата. Если на момент подписания Акта о капитуляции Германии в Москве было 9 мая (это произошло в 00:43), то по европейскому времени — еще 8-е.


Не изменят этой традиции и в нынешнем, 2023-м году, когда Великобритания уже не с нами.


«На Английском кладбище покоятся наши союзники, отдавшие жизни в борьбе с фашизмом, — говорит Daily Storm председатель клуба «Братство северных конвоев» Сергей Терентьев. — Америка своих вывозит на родину. Англичане содержат воинские захоронения по всему миру. Мы помним подвиг наших союзников, поэтому 8 мая приходим на могилы почтить память».


Чего не будет, уточняет наш собеседник, так это «Бессмертного полка» и прохода роты «Бессмертный экипаж», когда портреты участников Северных конвоев несут в одном строю с портретами советских солдат. Акция планировалась на 9-е число, но все массовые мероприятия отменены.

Эсминцы
Эсминцы Фото: histrf.ru

Ранее память союзников почтили сотрудники диппредставительства Республики Белоруссия в Великобритании. Делегация посольства возложила цветы к мемориалу участникам Арктических конвоев в шотландской бухте Лох-Ю, откуда их караваны и брали курс на Мурманск или Архангельск, сообщает портал «Беларусь сегодня».


«Их маршрут пролегал сквозь арктические воды, льды и штормовые ветра под непрекращающимися атаками фашистской авиации и флота, — отметил временный поверенный в делах республики Дмитрий Щепачев. — И окружающая нас суровая природа — только море, небо и скалы! — как нельзя лучше отражает несгибаемый характер людей тех лет, которых не могли остановить ни полярная ночь, ни пронизывающий холод, ни вражеские субмарины…»

#арктические конвои #архангельск #день победы #нато #сво #память #гитлер #великобритания
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