В Архангельске почтят память британских летчиков и моряков, отдавших жизнь за Победу над Германией

В столице Поморья подтвердили, что никакое ухудшение отношений между Россией и НАТО не помешает возложить цветы на могилы участников Северных конвоев. Церемония пройдет 8 мая и станет данью памяти всем, кто, рискуя своей жизнью, помогал СССР одержать победу в Великой Отечественной войне. Ведь они были вместе с нами! А такое не перечеркивается и не забывается.





Первый союзный конвой под кодовым названием «Дервиш» пришел в Архангельск уже 31 августа 1941 года. Он состоял из семи английских и голландских судов, которые доставили в город военную технику и тысячи тонн стратегически важного сырья: от глубинных бомб и истребителей до шерсти и олова.





И таких конвоев потом было не один и не два: на Север пришли более 800 кораблей. И стоит ли говорить, как это поддерживало? Жители СССР поняли, что они не одни. Что они воюют в коалиции, потенциал которой во многом превосходит потенциал германского блока.





А вот вернуться домой повезло уже не всем, и многие из участников Арктических конвоев так и остались лежать в русской земле. Как это произошло с четырьмя британскими летчиками и тремя моряками, чей прах сейчас покоится на Кузнечевском кладбище в Архангельске.





Самому старшему из них было всего 32. Младшему не исполнилось и 20…