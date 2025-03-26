Вика и Вадим Цыгановы: Песня «Труба» написана за два дня, а саму операцию можно сравнить с подвигом 300 спартанцев

В Екатеринбурге 25 марта у Храма-на-Крови прошла торжественная церемония, посвященная открытию выставки «За гранью возможного. Операция «Поток», благодаря которой ВС РФ проникли в тыл ВСУ в Судже и форсировали контрнаступление. Операции певица Вика Цыганова посвятила новую песню «Труба», выступив перед зрителями в столице Урала. Исполнительница и сама после концерта залезла в макет 16-метровой трубы, чтобы испытать хотя бы на миг, что чувствовали наши бойцы. В интервью Daily Storm Вика и ее муж и продюсер Вадим рассказали о подвиге военных, который они сравнили с историей 300 спартанцев, и раскрыли секреты написания песни об этой операции. Собеседники уверены: она войдет навсегда в историю.





«Господь помог написать эту песню»





— Вадим, расскажите, пожалуйста, как операция «Поток» вдохновила вас и вашу жену на создание новой композиции?





— Эта операция — событие невероятного исторического эпохального масштаба! Это как «300 спартанцев» в веках будет звучать. Просто это нужно еще осмыслить. Потому что это нечеловеческий фактор. Это работа духа. Сколько усилий, нервов, мышечного и душевного напряжения... Представьте, как 800 человек шли шесть суток по трубе... Даже космонавты, мне кажется, отдыхают! А это простые наши ребята участвовали. Викина подруга позвонила со слезами и попросила, чтобы Екатеринбург услышал эту песню «Труба». Звонил потом и отец Максим из Храма-на-Крови, пригласивший выступить на открытии выставки. Мы согласились и выступили в этом удивительном месте. Эта песня должна прозвучать и ее все должны услышать! Общество, я считаю, должно проснуться. Люди шли на смерть и понимали, что только Господь может помочь... Это нужно в сердца людей проталкивать!





— Сколько времени у вас с Викой и помощниками заняла работа над песней, посвященной подвигу бойцов в Судже?





— У меня было три листа бумаги, я утром проснулся, и мне вообще ничего не идет [в голову]. Ну вообще! И тогда я просто встал и сказал: «Господи, дай мне премудрость свою. Напиши ты. У меня ничего не получается». И написал после этого за 15 минут. Просто рука моя водила по бумаге, и я старался ни о чем не думать. Если честно, это не я написал. Я просматриваю биты всегда и накладываю на эту ритмическую основу музыкальное исполнение. Потом позвал своего хорошего приятеля-музыканта и он взял гитару и быстро набросал канву. Взял элементы даже от Юрия Антонова! И буквально за два-три дня была готова работа (и песня, и клип). Больше миллиона просмотров песня собрала в Telegram-каналах сразу!





«Из трубы вышла другим человеком»





— Теперь вопрос вам, Вика. Какие впечатления остались после того, как вы оказались внутри копии 16-метровой трубы?





— Я зашла туда одна, а вышла — совсем другая. Я представляю, что такой подвиг могли сделать только наши русские парни. Русские прежде всего по духу люди. В Курске воюют ребята со всей России, и они разные по крови. Но по духу — все русские. Ни один солдат мира не повторил бы этот подвиг. Вот что я почувствовала, когда оказалась внутри трубы!





— Вадим, а вы как считаете, Вике было страшно, когда зашла в эту трубу?





— Можно посмотреть ролик, где видно, как она вошла туда с белыми розами. Это как награда нашим солдатам. Я в тот момент увидел счастливого человека. Вика была на таком подъеме, когда вышла! А что испытывала там... Ну, наверное, говорит, мелькает сознание перед воспаленным умом. В первый раз я когда Вике рассказал про операцию, она заплакала и сказала: «Зачем ты мне это говоришь? Мое сердце разорвется!».





«Люди у храма плакали»





— А как вам вообще атмосфера выставки у Храма-на-Крови, где проходил концерт Вики Цыгановой и выступали общественники и бойцы СВО?





— Это было по-настоящему народное единение! Люди у храма плакали. Мне отец Максим до этого сказал, что, наверное, придет 100 человек. А там присутствовало где-то две тысячи. Люди пришли посмотреть на событие всероссийского звучания. Оно духовное.





— Напоследок, Вадим, поделитесь планами, где будет выступать в ближайшее время с песней «Труба» ваша супруга?





— Завтра([27 марта. — Примеч. Daily Storm) мы будем чествовать спецназ Росгвардии. А потом у нас Луганск — госпиталь, передовая. Затем — Мариуполь и Бердянск. Будем петь для ребят. Потом в планах — обязательно Курск. Концерт (он уже в афишах стоит) будет называться «Труба».





12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что более 600 военных участвовали в операции в газовой трубе. Особенно отличились «Ветераны», «Ахмат», 11-я десантно-штурмовая бригада, 30-й мотострелковый полк. В ходе операции бойцы, преодолев порядка 16 километров внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны украинских военных. Это стало сюрпризом для противника и позволило нанести ему стратегический удар.