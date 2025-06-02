«Потерять дорогостоящий самолет — это надо быть дебилом!»: Александр Руцкой — о том, как защитить бомбардировщики

В России 1 июня дроны ВСУ массово атаковали военные аэродромы. Российские бомбардировщики пострадали в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Причем в стране уже не первый год говорят о необходимости защиты военных самолетов, но специального оборудования для этого так и не придумали. Генерал-майор авиации, герой Советского Союза и бывший вице-президент России Александр Руцкой в блиц-интервью Daily Storm предложил снарядить стратегические объекты авиации закрытыми капонирами и хорошими системами ПВО.





— Почему наши военные аэродромы сейчас под открытым небом?





— Реформа Сердюкова привела к тому, что мы практически лишились Вооруженных сил. У нас беспорядок теперь порядком называется. В итоге стратегические аэродромы сейчас без противовоздушной обороны, без капониров, без бетонных укрытий для самолетов.

Если стратегический объект, имеющий важное оборонное или наступательное значение, — он должен быть защищен. Если все это понимают, а ответственные лица — нет, что должна быть система ПВО, то что нам тогда делать? Зато герои России!





— А как защищали раньше?





— Когда я служил, везде были капониры, защитные устройства самолетов. Это арочное бетонное укрытие, куда загоняли самолеты. В них огромные металлические бронированные двери с электроприводом, их открываешь, туда самолет закатываешь и закрываешь. Цена капонира и самолета несопоставима. Потерять дорогостоящий самолет — это надо быть дебилом! Стратегическую авиацию сжигают копеечными дронами. Это сделали глупость и безответственность наших военачальников.





— Какая должна быть идеальная система обороны?





— На аэродромах, тем более стратегической авиации, должна быть мощная система ПВО, как по высоко летящим целям, так и по низким. Самолеты должны находиться в бетонированных укрытиях. У нас этого нет, а ведь это очевидные вещи! Один такой самолет стоит порядка 100-150 миллионов долларов.





— А почему сейчас нет капониров?





— Наши старые капониры, из моих времен, выходят из строя, потом было их перемещение с аэродрома на аэродром, реформы. А новые делать не хотят. У нас были военные округа, которые этим, в частности, занимались, а потом их расформировали и всех их командующих. Сердюков их поснимал с должностей. Вооруженные силы любой страны должны быть способны проводить оперативно-тактические, оперативно-стратегические, наступательные и оборонительные операции. А мы на сегодняшний день на это неспособны.





— Что к этому привело?





— Была система военного образования, где готовили специалистов, которые могли бы сейчас заниматься защитой аэродромов. Было восемь авиационных училищ, осталось одно. Где брать руководящий командный состав? Последняя должность главы Минавиапрома, Слюсарева, — директор студии звукозаписи «Глюкоза». И назначили его потом губернатором Ростовской области. Видимо, там нужен был продюсер. Вот в чем проблема.