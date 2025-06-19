Генерал ФСБ Михайлов предрек новые громкие теракты в США, если они начнут бомбить Иран

Исламисты устроят теракты в США, если страна начнет бомбить Иран. Так считает генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. Другой генерал, депутат Госдумы Виктор Соболев отметил, что война между Ираном и Израилем из-за вмешательства США может длиться дольше специальной военной операции на Украине.





«США умеют только что-то развалить, а создать ничего не могут. Когда надо что-то демонтировать — они с большим удовольствием вмешиваются в конфликт. Все, что они могут, — добавить перца в эту ситуацию. Ирану будет достаточно сложно обороняться, но сам факт вмешательства Штатов приведет к объединению стран арабского мира», — заявил Daily Storm Михайлов.





Он пояснил, что американцы недооценивают мусульман, которые готовы, несмотря на какие-то внутренние противоречия, выступить против агрессии Вашингтона. «Американцам лучше не лезть в эту историю и помнить про теракт 11 сентября. Это может повториться. А Иран могут ждать колоссальные потери, в том числе в экономике. Американцы просто уничтожают все и могут выполнить роль палача. Но свою сухопутную операцию провести не в состоянии. Можно вспомнить Корею, Вьетнам, Афганистан, откуда они позорно бежали», — сказал генерал ФСБ.





А депутат Соболев полагает, что Штаты хотят извлечь финансовую выгоду, помогая Израилю свергнуть политический режим в Иране. «До Исламской революции большая часть доходов от продажи нефти на иранских месторождениях поступала транснациональным компаниям из США и Великобритании. Они хотят это восстановить. Денег американцам не хватает. Вот это — главная цель войны. Задача — установить произраильский, проамериканский режим в Иране, чтобы опять доходы от нефти шли в карманы этих компаний», — считает Соболев.





Генерал добавил, что США готовы помочь Израилю оружием, но своих солдат отправлять в зону конфликта не захотят, поскольку их общество это не поддержит. «Они чувствительны к потерям. Но бомбить будут Иран, сосредоточат авианосные группировки. Ирану как воздух нужна мощная система ПВО, которая бы их защитила», — заметил он.





По его мнению, помочь Тегерану может КНР. «Оказывать военную помощь (как КНДР России) Китай не будет, но вооружение дать Ирану может. Это в его геополитических интересах. Могла бы и Россия помочь. Но в условиях проведения СВО это сложно. А сам конфликт между Израилем и Ираном может длиться еще очень долго. Мы тоже не думали, что СВО так затянется...»





Издание Bloomberg ранее сообщало, что Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном. Источники агентства указали на потенциальные планы США нанести удар в выходные.





При этом Wall Street Journal писал, что глава Белого дома США Дональд Трамп еще вечером 17 июня утвердил план американского удара по Ирану, но пока не отдает соответствующий приказ — на тот случай, если Тегеран откажется от ядерной программы.





Отмечается, что возможной целью является иранский завод по обогащению урана в Фордо — он хорошо защищен, и, по мнению военных экспертов, находится вне досягаемости любых бомб, кроме самых мощных.