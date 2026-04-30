Новости
Новости 18+
St
18+
Мнения

«Человек не имел ни управленческого, ни политического опыта»: Минченко назвал загадочным назначение Щукина главой Дагестана

По его мнению, это решение может быть продиктовано желанием поставить этнически русского в сложный многонациональный регион

Евгений Минченко Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Назначение Федора Щукина главой Дагестана стало загадочным событием, так как он не имел ни управленческого, ни политического опыта. Таким мнением с Daily Storm поделился политолог Евгений Минченко, отметив, что экс-председатель Верховного суда республики мог стать для властей компромиссным вариантом.


«Это загадочное назначение. Человек не имел ни управленческого, ни политического опыта. Он пришел из судейской системы, практически всю жизнь в ней проработал. Думаю, это компромиссный вариант. В том числе, может быть, возникла идея назначить именно этнически русского в сложный регион, где представлено большое количество национальностей», — сказал он.


Говоря о назначении замполпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова на пост главы правительства республики, Минченко отметил, что это человек, который явно показал знание мусульманских обычаев и особое внимание к исламским традициям.


«Я думаю, этот нюанс каким-то образом будет использован при его интеграции в регион», — добавил эксперт.


По словам Минченко, он давно прогнозировал отставку Меликова, так как в его рейтинге политической устойчивости губернаторов тот занимал самую низкую позицию в красной зоне. Однако, отмечает эксперт, негодование людей обращено не лично к фигуре Меликова, а к ситуации в республике в целом.


«Регион реально очень сложный: многонациональность, разные языковые группы, специфические традиции, очень сильное влияние радикального ислама, большие традиции коррупции и клановости. Там огромное количество фактически закрепившихся реалий, которые законодательно никак не зафиксированы. Например, сейчас возникает тема с компенсациями людям, у которых смыло дома, — а этих домов официально нет, они построены без разрешения», — рассказал Минченко.


Эксперт подчеркнул: то, что несколько последних глав оказались не в состоянии справиться с этими проблемами, говорит о том, что это вопрос не человеческого фактора, а кумулятивного эффекта.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK

#политика #отставка #рф #губернатор #сергей меликов #минченко
Загрузка...
Загрузка...