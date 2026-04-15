«Где гарантия, что не будет слива данных?»: в СПЧ оценили идею Генпрокуратуры о доступе силовиков к телефонам россиян без суда

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов в беседе с Daily Storm подверг сомнению идею Генпрокуратуры о доступе силовиков к телефонам россиян без суда. По мнению правозащитника, инициатива может помочь правоохранителям в нынешнее неспокойное время, но в мирное — это уже перебор.





«Телефоны [правоохранители] и так досматривают на наличие в них террористических ресурсов и прочего. Вопрос просто хотят урегулировать в правовом русле, поэтому, считаю, и есть такие предложения от Генпрокуратуры. Как экстренная мера — идею можно рассматривать как разумную, но как постоянную меру, в мирное время — наверное, это излишне», — заявил Daily Storm Кабанов.





Он подчеркнул, что не должны нарушаться конституционные права граждан РФ: «Если человеку скрывать нечего и его попросят предоставить телефон для осмотра — наверное, он так может сделать. Из Таджикистана вот прилетают к нам люди и у них силовики смотрят телефоны, есть ли там террористические элементы. Это уже все есть! Просто сейчас хотят все узаконить. Получаетя, что мера применяется, но на законодательном уровне ее нет».





Кабанов добавил, что, с одной стороны, расширение доступа к базе идентификаторов мобильных устройству простит правоохранителям работу. «Но с другой стороны, мы с вами не можем оценивать, что еще нужно сотрудникам с учетом технологий, которые у них есть. Плюс надо помнить про злоупотребления. Все мы знаем, что такое слив персональных данных. Где гарантия, что такое не случится? От этого граждан нужно точно защитить! Остается много вопросов, которые требуют обсуждения!» — полагает правозащитник.





Ранее генпрокурор России Александр Гуцан на заседании в Совфеде выразил мнение, что внесудебный доступ к мобильным устройствам упростил бы работу правоохранителей.





В условиях, когда преступники действуют скрытно и анонимно, возможность быстрой идентификации устройства может стать решающим фактором их обнаружения, раскрытия преступления и привлечения участников к уголовной ответственности, уверен Гуцан.





«Вместе с тем достижение целей оперативно-разыскной деятельности не должно создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан. Реализация соответствующих предложений, как мне кажется, требует тщательной проверки и проработки», — заметил генпрокурор.





До этого, в конце марта, сенатор Андрей Клишас отмечал: силовики имеют право проверять содержимое телефона, в том числе подписки, лишь в рамках оперативно-разыскной деятельности.





В начале апреля в МВД опровергли сообщения о проверках полицейскими мобильных телефонов граждан на предмет использования VPN-сервисов и мессенджеров.