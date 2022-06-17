Экс-директор «Тату»: Сестры с Украины сказали, что я для них умер

Бывший директор группы «Тату», актер Леонид Дзюник, родившийся и выросший на Украине, поделился своей историей ненависти к киевскому режиму. По словам продюсера, благодаря этим людям он вот уже много лет не может поехать домой, а оставшиеся там родственники пишут, что его для них больше не существует. «И вот как я должен к этому относиться?» — спрашивает он.





Россия завершает то, что не успели в 40-х-50-х





«Почему я поддерживаю спецоперацию? Потому что наша армия воюет за правое дело. Потому что воюет против неофашизма и бандеровских прихвостней, и я просто не могу представить, как бы я мог не поддержать наших ребят. Потому что она (армия — Примеч. Daily Storm) сейчас выполняет очень важную миссию! Сегодня в одной из передач — а я смотрю практически все общественно-политические программы — кто-то из политологов сказал такую вещь: что Россия завершает то, что не было завершено с 1941-го по 1953 год. И я с этим более чем согласен.





На днях две мои сестры (одна живет в Днепропетровске, а другая в Кривом Роге) написали мне, что я для них умер. А так как я для них умер, значит, мне больше не о чем сожалеть и не о чем переживать. «Подождите-подождите, нам помогут, — сказала мне одна из них, — и мы вас разгромим».