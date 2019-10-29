Медиатвари, метатролли, адепты постправды и где они обитают

Все в это легко поверили, потому что за последние годы мы уже привыкли к перлам оборзевших региональных чинуш, которые считают себя хозяевами жизни. Но корреспондент отдела новостей Daily Storm Маша Поздеева решила не копипастить цитату, а позвонить в администрацию и «спросить за базар». Сотрудница отдела кадров уверенно отчиталась, что никакого Сергея Славянского в штате администрации не числится. «Мы не знаем, почему он на нас ссылается и говорит, что он работник администрации. Этот человек врет», — рассказали Daily Storm.

Этот маленький информационный вброс без должного фактчекинга подводит нас к интересной и не такой новой тенденции: теперь не «написанное пером — не вырубишь топором», а написанное в интернете станет правдой, даже если ей и не является. Если перефразировать классика баттл-рэпа Славу КПСС, Telegram — это территория постправды (мысль не новая и не моя).

Вспомнилась смешная аналогия. Я когда-то работал в локальной газете на севере — так вот, лозунг у нее был такой: «Вельские вести» — делаем новости вместе!» Суть была в том, что, мол, дорогие читатели, звоните-пишите, мы ваши новости опубликуем. С анонимными каналами работает примерно так же! Сейчас объясню.

Давайте разберем на примере всеми (не)любимого «Незыгаря». Анонимный и сто раз перепроданный канал, которые старожилы телеги полюбили за цветастую конспирологию, периодически восхитительно шлепается жопкой в лужу со своими инсайдами именно из-за того, что присылают на почту читатели. Вот один там белорус Эдуард Пальчис рассказывает, как чисто по угару через «Незыгаря» пропихнул пару липовых инсайдов:

«Я вчера на протяжении 10 минут написал два письма в «Незыгарь», они не проверяли ничего, не проводили никакого фактчекинга, не думали неделю. В тот же день все запостили! Им можно писать любую ахинею — и они будут это постить», — пишет Пальчис. Суть не очень интересна, чисто белорусская возня, но ссылку прилагаем.

Так как околополитический сегмент Telegram растет, всем подавай тайны, секретики и инсайды. Присылаешь на анонимную почту сплетню из «апэшечки», а у админа канала уже слюни текут, как у собаки Павлова от лампочки.





И все мы уже сто раз видели, как обсираются «Незыгарь» и прочие каналы «со связями в АП», а потом делают сложное лицо и мажут сопли, доказывая, что их не так поняли, но упорно продолжаем их читать, потому что вот это ощущение причастности к чему-то большому, как будто ты в замочную скважину подглядываешь за тем, как плетут заговоры, рушат судьбы и воюют башни Кремля, — это явно вставляет покруче «Дома-2».

Если долго и упорно писать про то, что Михаил Прохоров и Олег Тиньков — геи, то они ими в глазах общественности и станут. А уж кого они там на самом деле «эцсамое», так какая нам разница, в анонимном Telegram-канале же написано, что педики.

При этом давно не тайна, что за хороший прайс можно зайти в информационное пространство с вообще любым вбросом. Пример якобы обысков и прочей грязной заказухи на Forbes, которую блогеры за еду отрабатывали во благо Михаила Гуцериева, самый свежий, но далеко не единственный. В описаниях большинства крупных каналов разве что прямым текстом не написано, сколько нужно занести, чтобы вашу фигню опубликовали.

Это работает и в другую сторону. Если условная «Единая Россия» где-то облажается, то сетка Потупчик (экс-нашистка и блогерка Кристина Потупчик, если вы не знали) в «тележке» негатив быстро отработает, загнобит всех несогласных, поимеет просмотров, а потом еще и Симоньян людей из этой сетки позовет колонки в RT писать.

Telegram — это давно уже не про свободу слова. Telegram — это история про то, где каждый, кто захочет, может быть сам себе медиа. Новым медиа. В век фейк-ньюс доверие к официальным СМИ (спасибо, что читаете) так сильно упало, что вполне себе можно довериться старательным любителям, которые красиво и убедительно пишут.

Теперь нет никакой лжи и нет никакой правды — есть только инфоповоды, которые или взрывают, или их иронично обыгрывает сетка метатроллей или медиатварей (привет, Кристина Потупчик), которую, конечно, репостнет Караульный. Верить нельзя никому. Нам — можно. Мы вам расскажем о том, что скрывают другие. Но обязательно не расскажем о чем-то другом.