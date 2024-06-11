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Адвокат генерала Попова допустил его возвращение на СВО для приостановки дела
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Для этого непосредственный командир обвиняемого должен обратиться к военному следствию, рассказал защитник undefined
Новости

Адвокат генерала Попова допустил его возвращение на СВО для приостановки дела

Для этого непосредственный командир обвиняемого должен обратиться к военному следствию, рассказал защитник

Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова, если он вернется в зону СВО. Об этом ТАСС заявил адвокат генерал-майора Сергей Буйновский.


Непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попова могут направить в зону специальной военной операции на Украине, сказал адвокат. Он добавил, что защита готовит нужные документы, в которых попросит в законном порядке отправить Попова на СВО для выполнения боевых задач.


Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет более 130 миллионов рублей. Попов не признает вину.

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Генерал-майор с 17 мая находится в СИЗО, суды трижды отказывались выпускать его под домашний арест. О смягчении меры пресечения экс-командующему 58-й армией ходатайствовали как защита, так и следствие, но прокуратура настаивала на законности отказа отправлять Попова под домашний арест.


Согласно материалам дела, представленным 7 июня на заседании во 2-м Западном окружном военном суде, Попов действовал в организованной группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, погибшим в ходе СВО.


10 июня ТАСС сообщил, что по делу Попова арестован еще один фигурант. О нем известно лишь, что это гражданское лицо. 7 июня следователь говорил, что генерал-майор дал изобличающие показания на других участников хищения, но адвокат сказал РБК, что его подзащитный «никого не изобличал».


Иван Попов начал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В дальнейшем командовал различными частями и соединениями. Участвовал в специальной военной операции на различных ее участках, в том числе в должности командующего 58-й армией.


В июле 2023 года член комитета Госдумы по обороне, экс-командующий 58-й армией Андрей Гурулев опубликовал обращение генерал-майора Ивана Попова к своим бойцам. Тот заявил, что его отстранили от службы, после того как он рассказал руководству Минобороны о проблемах в зоне СВО.

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