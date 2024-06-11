Адвокат генерала Попова допустил его возвращение на СВО для приостановки дела

Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова, если он вернется в зону СВО. Об этом ТАСС заявил адвокат генерал-майора Сергей Буйновский.





Непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попова могут направить в зону специальной военной операции на Украине, сказал адвокат. Он добавил, что защита готовит нужные документы, в которых попросит в законном порядке отправить Попова на СВО для выполнения боевых задач.





Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет более 130 миллионов рублей. Попов не признает вину.