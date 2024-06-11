На фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» на «втором Арбате» продавали продукцию из разных уголков России

Здесь можно было купить балык омуля, палтус, морского ежа и еще десятки, если не сотни наименований рыбной продукции, в том числе деликатесов. Представлены были дары из разных регионов России: Мурманской области, Черноморья, Балтики, Дальнего Востока. А на открытой кухне готовили горячие булочки с осьминогом и запекали стейки из трески, тунца и лосося.





Покупатели обращали внимание не только на большой ассортимент и качество продукции, но и на оформление площадки на «втором Арбате»: уютные шале, рыболовные сети, морские якоря.





Посетители могли не только приобрести рыбку, которую не найдешь в обычных магазинах, но и поучаствовать в мастер-классе по завязываю морских узлов. Интерес к этому проявили и дети, и взрослые, особенно женщины, потому что они хотели научиться правильно завязывать шарфики и платочки, плести макраме и вносить в интерьер декоративные элементы.





Примечательно и то, что Школьная улица стала своеобразным музеем Российского флота, ведь здесь можно было увидеть одежду рыбаков, элементы снаряжения и знаки отличия. На площадке красовался макет корабля, его палубу использовали как сцену для выступлений артистов.





Подробнее о площадке на Школьной улице, а также других локациях, где гости и жители столицы могли весело и активно провести время, можно узнать на официальном сайте проекта.