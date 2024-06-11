На фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» на «втором Арбате» продавали продукцию из разных уголков России

В столице прошел фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». В этом году в нем приняли участие 4,5 миллиона человек, что стало абсолютным рекордом. Одной из главных площадок стал рыбный рынок на Школьной улице, которую называют «вторым Арбатом». Еще несколько лет назад здесь ездили автомобили и ходили трамваи, а теперь она полностью пешеходная.
Здесь можно было купить балык омуля, палтус, морского ежа и еще десятки, если не сотни наименований рыбной продукции, в том числе деликатесов. Представлены были дары из разных регионов России: Мурманской области, Черноморья, Балтики, Дальнего Востока. А на открытой кухне готовили горячие булочки с осьминогом и запекали стейки из трески, тунца и лосося.
Покупатели обращали внимание не только на большой ассортимент и качество продукции, но и на оформление площадки на «втором Арбате»: уютные шале, рыболовные сети, морские якоря.
Посетители могли не только приобрести рыбку, которую не найдешь в обычных магазинах, но и поучаствовать в мастер-классе по завязываю морских узлов. Интерес к этому проявили и дети, и взрослые, особенно женщины, потому что они хотели научиться правильно завязывать шарфики и платочки, плести макраме и вносить в интерьер декоративные элементы.
Примечательно и то, что Школьная улица стала своеобразным музеем Российского флота, ведь здесь можно было увидеть одежду рыбаков, элементы снаряжения и знаки отличия. На площадке красовался макет корабля, его палубу использовали как сцену для выступлений артистов.
Подробнее о площадке на Школьной улице, а также других локациях, где гости и жители столицы могли весело и активно провести время, можно узнать на официальном сайте проекта.