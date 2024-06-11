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В Карачаево-Черкесии ФСБ задержала группу чиновников и силовиков за хищение 60 миллионов рублей
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Ведомство опубликовало кадры обысков у подозреваемых undefined
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В Карачаево-Черкесии ФСБ задержала группу чиновников и силовиков за хищение 60 миллионов рублей

Ведомство опубликовало кадры обысков у подозреваемых

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Карачаево-Черкесии группу высокопоставленных чиновников и правоохранителей по подозрению в хищении субсидий по программе «Развитие сельского хозяйства КЧР». Ущерб от их действий составил около 60 миллионов рублей. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.


Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. У членов группы обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на их противоправные действия, сказано в сообщении ведомства. ФСБ опубликовала кадры обысков у подозреваемых. На видео показаны дома, в которых живут фигуранты, крупные суммы наличных и несколько часов. У одного из подозреваемых нашли золотой пистолет.


Некоторые Telegram-каналы утверждают, что задержанные — советник главы Карачаево-Черкесии Эльдар Байчоров, начальник Управления экономической безопасности МВД по республике Темирлан Байкулов и несколько сотрудников Минсельхоза. По версии следствия, организатор мошеннической схемы — начальник оперативно-разыскной части Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Хусей Узденов. По предварительным данным, субсидии оформляли на его родственников. Махинации проводили в течение двух лет. 

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Dailystorm - ФСБ задержала чиновников Минэкономразвития и бизнесменов Ставрополья, их подозревают в рейдерском захвате предприятия
#хищение #коррупция #фсб
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