Бортников заявил о причастности военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил директор Федеральной службы безопасности, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.





Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям; показательным примером является причастность Киева к теракту в концертном зале в Красногорске, сказал Бортников на заседании НАК.





Мероприятие было посвящено профилактике террористических угроз в Центральном федеральном округе (ЦФО). Глава ФСБ рассказал, что за последние два года органы безопасности пресекли в округе деятельность 32 ячеек международных террористических организаций, состоявших преимущественно из мигрантов из Центральной Азии. С начала специальной военной операции правоохранители предотвратили в ЦФО 134 преступления террористической направленности.