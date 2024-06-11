Бортников заявил о причастности военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил директор Федеральной службы безопасности, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.
Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям; показательным примером является причастность Киева к теракту в концертном зале в Красногорске, сказал Бортников на заседании НАК.
Мероприятие было посвящено профилактике террористических угроз в Центральном федеральном округе (ЦФО). Глава ФСБ рассказал, что за последние два года органы безопасности пресекли в округе деятельность 32 ячеек международных террористических организаций, состоявших преимущественно из мигрантов из Центральной Азии. С начала специальной военной операции правоохранители предотвратили в ЦФО 134 преступления террористической направленности.
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал, открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. Кровля сгорела и частично обрушилась, зрительный зал был уничтожен. Погибли 145 человек, свыше 500 пострадали. По делу о теракте арестованы 12 человек, в том числе четверо возможных исполнителей.
Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ)*. 24 мая Бортников заявил, что действия террористов координировали члены группировки «Вилаят Хорасан»** (ячейка ИГ в Афганистане), находившиеся в афгано-пакистанской зоне. Он сказал, что террористы получили команду двигаться к украинской границе, где было подготовлено «окно». Также глава ФСБ указал на то, что непосредственное отношение к теракту имеет военная разведка Украины.
* ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.
**«Вилаят Хорасан» — террористическая организация, запрещена на территории РФ.