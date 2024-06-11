Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, летевших с ним в самолете, погибли в авиакатастрофе, сообщил глава государства Лазарус Чаквера в обращении к нации. По словам президента, спасатели обнаружили самолет полностью разрушившимся в результате крушения. Чилиме был 51 год.





Самолет с вице-президентом вылетел из столицы Малави Лилонгве утром 10 июня. Воздушное судно должно было приземлиться в городе Мзузу, но не смогло из-за плохой видимости, и экипажу дали команду лететь обратно в столицу. К этому моменту самолет пропал с радаров. Его обломки нашли в лесу Чикангава.





Чилима был вице-президентом Малави с 2014 года. В июне 2022 года его лишили полномочий из-за обвинений во взяточничестве. Чилима отрицал вину. В мае 2024-го суд снял обвинения в связи с прекращением дела.





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