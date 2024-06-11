Адвокат Порошенко и ФБК Илья Новиков заочно получил 8,5 года колонии за фейки об армии России

В отношении Новикова также расследуется дело о госизмене в форме перехода на сторону противника. В Федеральной службе безопасности России указывали, что Новиков принимает участие в деятельности Сил территориальной обороны Украины: в частности, он «прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой». Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.





Илье Новикову 42 года. Среди его клиентов в разное время были украинская летчица Надежда Савченко, украинский режиссер Олег Сенцов, Фонд борьбы с коррупцией*, основанный оппозиционером Алексеем Навальным. В октябре 2019 года вошел в команду юристов, защищающих экс-президента Украины Петра Порошенко. С 2021 года постоянно проживает в Киеве. Новиков с ноября 2015 года имеет статус украинского адвоката.





В мае 2023 года Адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката за «недостойное поведение». В ноябре того же года Минюст признал его иноагентом.





Новиков также известен как участник телешоу «Что? Где? Когда?». Был игроком с 2002-го по 2016 год, за это время стал обладателем «Бриллиантовой совы» и дважды — «Хрустальной совы».





*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда.