В ОНК Ленобласти опровергли сообщения об отправке на СВО женщин-заключенных

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов, а также член Общественной наблюдательной комиссии региона Павел Пеньков рассказали Daily Storm, что им неизвестно об обращениях сидящих в колониях женщин, желающих отправиться в зону СВО. Газета The New York Times 10 июня заявила, что в конце мая в зону проведения специальной военной операции якобы отправились служить женщины-заключенные.





По информации The New York Times, речь идет о нескольких осужденных из колонии под Санкт-Петербургом.





Весной СМИ-иноагенты также писали, что женщин-заключенных будто бы вербовали в колонии №2 в поселке Ульяновка Ленинградской области и отправляли в зону СВО.





«Нет, я вам 100% говорю, что такого не было. Я — бывший сотрудник ФСИН, большую должность занимал, и если бы такое было, я бы знал точно, даже не как оэнкашник, а как бывший сотрудник [ФСИН]. <...> Я вам 100% даю, что из женских колонии таких заявлений не поступало. Тем более в Ульяновке», — заверил Daily Storm член ОНК Ленобласти Павел Пеньков.





«Мужчины — да, подают, 100%. А от женщин не было. Ни жалоб не поступало на то, что там принудительно заставляют, ни желающих не было, это точно», — сказал правозащитник.





Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Шабанов отметил, что женская колония №2 в поселке Ульяновка — одна на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Омбудсмен рассказал, что ему не поступали обращения от женщин-заключенных из региона, которые бы хотели отправиться на СВО: «Готовили там [в ИК-2] кого бы то ни было или нет [к отправке на СВО], я сказать не могу. Я могу сказать, что ко мне обращений не было на эту тему, что кого-то не пускали или что о чем-то просили».





Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 11 июня заявила о единичных случаях обращений женщин-заключенных по поводу замены наказания на службу в зоне спецоперации на Украине. Правозащитница добавила, что, «к сожалению, эти категории женщин не могли по закону пойти на СВО по статье и по возрасту», цитирует ее «Интерфакс».