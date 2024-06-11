Бывший главный коммунальщик Минобороны получил девять лет колонии за взятку в 65 миллионов рублей

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны Сергея Харитонова к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.





По такой же статье осудили и бывшего заместителя Харитонова Романа Митюрева. Ему назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Оба подсудимых также лишены права заниматься управленческой, организационно-распорядительной деятельностью и административно-хозяйственными функциями в госструктурах: Харитонов — на пять лет, Митюрев — на четыре года.





Согласно материалам дела, Харитонов и Митюрев получили взятки от гендиректора ООО «Инсистем» Александра Никишина за общее покровительство при заключении контракта ЦЖКУ, пишет ТАСС. Последнего изначально задержали по этому же делу по обвинению в даче взятки. У него в квартире провели обыск, там обнаружены не только имеющие значение для дела документы, но и легкие наркотики. Затем бизнесмен дал показания на двух других фигурантов и из обвиняемого превратился в свидетеля. Сумма взяток, по версии следствия, составила 65 миллионов рублей. Суд взыскал с Харитонова и Митюрева по 30 миллионов.





Подсудимые не признали вину. Адвокат Харитонова Денис Никитин заявил ТАСС, что в деле нет доказательств, которые бы прямо подтверждали вину Харитонова и Митюрева.





ЦЖКУ Минобороны занимается обеспечением электро-, водо-, тепло- и газоснабжения учреждений оборонного ведомства и воинских частей, его филиалы есть во всех видах, родах, округах и флотах Вооруженных сил России. ООО «Инсистем» занимается строительством жилых и нежилых зданий, разработкой и установкой программного обеспечения, систем безопасности и прочего оборудования. Никишин является гендиректором компании с 2020 года.