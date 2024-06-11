Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия

Жюри присяжных в федеральном суде США в штате Делавэр признало Хантера Байдена, сына президента страны Джо Байдена, виновным по всем трем пунктам по делу о незаконной покупке и хранении оружия, сообщает телеканал CNN.





Первые два пункта связаны с тем, что в 2018 году Байден-младший при покупке револьвера Colt Cobra в письменной форме соврал, что не принимает наркотики. Третье связано с нарушением закона, который запрещает наркозависимым владеть огнестрельным оружием. Сын президента не признал вину, при этом раньше публично говорил о своей борьбе с наркотиками и алкоголем.





Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов, однако он вряд ли будет приговорен к такому наказанию, поскольку он впервые совершил преступление, отмечает CNN. Газета The New York Times писала, что пользу Байдена и тот факт, что преступления, в которых его обвиняют, не связаны с насилием.





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