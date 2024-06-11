Бастрыкин поручил проверить слова актрисы Яны Трояновой об убийстве российских детей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства организовать процессуальную проверку высказываний актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом) об убийстве россиян, в том числе детей, сообщила пресс-служба СКР.





Ранее актриса сказала в одном из интервью, что «мы заслуживаем, когда нам кричат в лицо: «Русских надо убивать — даже детей». То же касается и фразы «хороший русский — мертвый русский», которую используют украинцы, заявила она. Из слов Трояновой можно сделать вывод, что «мы» — это «меньшинство, преданное России», к которому актриса относит и себя.





Позже она заявила, что российские СМИ выдернули ее слова из контекста. По словам Трояновой, она «лишь констатирует факты» о переживаниях украинцев из-за жертв среди своих близких в конфликте с РФ и их желании, чтобы россияне чувствовали то же самое, но ее высказывания представили так, будто она сама призывает к убийству российских детей.





Трояновой 51 год, она известна по ролям в фильмах «Жить», «Страна ОЗ», сериале «Ольга». В ноябре Минюст включил актрису в реестр иностранных агентов, мотивировав это в том числе тем, что она осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа РФ и Вооруженных сил.