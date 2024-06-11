Гендиректора национализированного ЧЭМК задержали по подозрению в педофилии

Правоохранители задержали генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности, сообщили изданию 74.RU в региональном управлении Следственного комитета России.





Уголовные дела возбуждены также в отношении других лиц. По версии следствия, Ходоровский за деньги вступал в интимную связь с девочками и мальчиками 13-15 лет, утверждает URA.RU. На гендиректора ЧЭМК удалось выйти после задержания сутенера, который предоставлял детей в качестве проституток по всей России. У него нашли видеозапись, на которой «показан акт с участием Ходоровского», пишет агентство. Официально эта информация не подтверждена.





В пресс-службе ЧЭМК подтвердили задержание Ходоровского. Там уточнили, что временно исполняющим обязанности гендиректора компании стал первый заместитель Владимир Иванченко.





ЧЭМК — крупнейший производитель ферросплавов в России. Ходоровский занимает пост гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината с 2001 года. Мужчине 72 года.





В феврале Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал государству заводы ЧЭМК. Ведомство посчитало, что предприятия незаконно приватизировали в 1990-е годы. В ЧЭМК подчеркивали, что процесс приватизации происходил по той же схеме, что и «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями». В апреле Арбитражный суд Челябинской области взыскал с семей бывших владельцев ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова 105 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры о незаконном обогащении.