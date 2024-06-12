Гладков рассказал, что ВСУ начали разбрасывать мины с сейсмодатчиками в Белгородской области

Вооруженные силы Украины начали разбрасывать в 10-километровой приграничной зоне Белгородской области противопехотные мины с сейсмическими датчиками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.





Глава области назвал эти мины «еще одной сложной опасностью, которую мы до этого не видели». Он пообещал, что власти постараются как можно быстрее распространить видеоролики с описанием и изображением этих средств поражения.





Гладков призвал жителей не приближаться к любым объектам, похожим на военные снаряды, сразу вызывать полицию или другие специальные службы.





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