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Гладков рассказал, что ВСУ начали разбрасывать мины с сейсмодатчиками в Белгородской области
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Губернатор призвал жителей не приближаться к любым объектам, похожим на военные снаряды undefined
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Гладков рассказал, что ВСУ начали разбрасывать мины с сейсмодатчиками в Белгородской области

Губернатор призвал жителей не приближаться к любым объектам, похожим на военные снаряды

Вооруженные силы Украины начали разбрасывать в 10-километровой приграничной зоне Белгородской области противопехотные мины с сейсмическими датчиками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.


Глава области назвал эти мины «еще одной сложной опасностью, которую мы до этого не видели». Он пообещал, что власти постараются как можно быстрее распространить видеоролики с описанием и изображением этих средств поражения.


Гладков призвал жителей не приближаться к любым объектам, похожим на военные снаряды, сразу вызывать полицию или другие специальные службы.


Заметка дополняется 

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#украина #белгородская область #гладков #рф
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