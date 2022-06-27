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Александр Розенбаум: На Украине есть бандеровцы, но я готов петь перед ранеными солдатами ВСУ
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Александр Розенбаум: На Украине есть бандеровцы, но я готов петь перед ранеными солдатами ВСУ

Автор-исполнитель заявил, что хотел бы стать «‎голубем мира»

Российский певец, автор-исполнитель Александр Розенбаум в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что готов петь и перед ранеными солдатами Вооруженных сил Украины, и перед пострадавшими российскими военными. Розенбаум убежден, что на Украине есть бандеровцы. Он подчеркнул, что выступает против националистов и не будет давать для них концерты. Певец добавил, что хотел бы стать «‎голубем мира».


Розенбаум в апреле выступил перед ранеными российскими военными, которые участвовали в спецоперации РФ на Украине. «Да и завтра пойду! Во-первых, я врач. Во-вторых, это мои раненые соотечественники! Более того, я и украинским раненым с удовольствием‎ спою», — заявил он в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!».


Певец хочет съездить на Украину — в «те места, в которых возможно [побывать]», «без журналистов, без соответствующих акций». «Если я пойду к русским раненым, я обязательно пойду и к украинским раненым. Конечно, не к тем, которые со свастикой», — сказал он.


Розенбаум заявил, что готов быть «‎голубем мира» с разрешения российских и украинских властей: «Если партия и правительство [России] с разрешения украинских властей допустят в качестве голубя мира, то конечно же».


Исполнитель подчеркнул, что «не считает украинский народ в массе тем народом, которому приписывают бандеровские атрибуты». «Но, к моему сожалению, люди, которых мы называем бандеровцами и нацистами, существуют. Их не такое большое количество, которое мы хотели бы увидеть, но они есть», — добавил он.


Народный артист России Александр Розенбаум 8 апреля посетил раненых российских солдат в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Вместе с артистом Юрием Гальцевым и актером Андреем Зибровым он выступил перед военными.

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#всу #военные #украина #розенбаум
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