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МИД России объявил персонами нон грата восемь греческих дипломатов
Их обязали покинуть страну в течение восьми дней undefined
Новости

МИД России объявил персонами нон грата восемь греческих дипломатов

Их обязали покинуть страну в течение восьми дней

Министерство иностранных дел России вызвало посла Греции в Москве Екатерину Насику. Ей был выражен протест в связи с конфронтационным курсом Афин в отношении Москвы, а также вручена нота с уведомлением о высылке восьми греческих дипломатов с территории России.


«Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней», сообщили в МИД.


В ведомстве подчеркнули, что речь идет о прямых последствиях недружественных действий властей Греции. Если Афины продолжат антироссийскую политику, Москва ответит на это, заявили российские дипломаты.


В Министерстве иностранных дел Греции назвали решение Москвы о высылке дипломатов «безосновательным и вызывающим сожаление». Об этом сообщает РИА Новости. Высылаемые сотрудники «отличались профессионализмом и высоким чувством ответственности».


В апреле Греция объявила персонами нон грата 12 российских дипломатов. В Афинах заявили, что руководствовались в этом решении положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских делах 1963 года.

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#политика #рф #греция #дипломаты #мид рф
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