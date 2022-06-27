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Пушилин: ДНР готова к вступлению в Россию
У республики «есть что предложить» РФ, отметил он Фото: Global Look Press / Максим Константинов
Новости

Пушилин: ДНР готова к вступлению в Россию

У республики «есть что предложить» РФ, отметил он

Фото: Global Look Press / Максим Константинов

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР готова войти в состав России «в качестве равноправного партнера». В рамках второго этапа XXVII Конференции московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» он сказал, что у ДНР «огромный потенциал», поэтому республике есть что предложить России.


«У Донецкой народной республики огромные потенциал и перспективы развития, и мы с радостью готовы войти в семью регионов России как равные партнеры, которым есть что предложить», — заявил Пушилин.


Ранее он отмечал, что его республика может войти в состав РФ, однако менять название для этого нет необходимости. Также Пушилин указал на то, что «Донецкая область» отсылает к «украинскому прошлому» и плохим ассоциациям.


В начале июня глава ДНР отправил в отставку правительство и премьер-министра республики Александра Ананченко. Пушилин объяснил, что смена правительства в регионе обусловлена необходимостью усилить интеграцию. Пушилин подчеркнул, что нужно понимать, какие шаги необходимо предпринимать в дальнейшем.


В рамках конференции секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что Россия направила Донецкой и Луганской народным республикам свыше 300 тонн гуманитарной помощи. Помощь осуществляется не только по партийной линии, но и с добровольной позиции отдельных депутатов и сенаторов.


«Только по партийной линии город отправил более 300 тонн гуманитарной помощи. Не считая ту помощь, которую оказывают депутаты Госдумы, сенаторы Российской Федерации», — рассказал Турчак.


В то же время помощь непосредственно в Донбассе оказывают волонтеры из Москвы. Они помогают восстановлению Мариуполя, Херсона, Луганска и других городов, оказывают помощь раненым бойцам и «проводят большую информационную работу».


Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в рамках конференции заявил, что русофобия, которая «свалилась на нас» весной 2022 года, открыла глаза россиянам. Стало очевидно, что «друзей у РФ на Западе нет», а выстоять Россия сможет, лишь объединившись вокруг президента Владимира Путина.


«Рейтинг «Единой России» на сегодняшний день составляет, по данным фонда «Общественное мнение», более 40%, что достаточно высокий показатель для конкурентной политической среды. Люди видят, что «Единая Россия» последовательно, эффективно работает на сплочение общества», — сообщил Толстой.


16 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс военные республики получили преимущество. Он отмечал, что данный факт позволяет говорить о наступлении переломного момента.


По словам главы республики, в ближайшее время должны быть приняты «исчерпывающие меры в рамках действия союзнических сил» для исключения возможности обстрела Донбасса солдатами ВСУ.

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#днр #пушилин #рф
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