Розенбаум заявил, что Зеленский и Порошенко «‎сделали все для того, чтобы свастика была»

Российский певец Александр Розенбаум заявил, что представители украинской власти, включая президента страны Владимира Зеленского и экс-главу государства Петра Порошенко «‎сделали все для того, чтобы свастика была там, где ее быть не должно». По словам певца, украинские политики «‎предали его лично как еврея».





«Я никогда не пойму господина [украинского предпринимателя Игоря] Коломойского, Зеленского, не знаю, кто там еще был премьер-министр у них, еще Порошенко... — заявил исполнитель в интервью журналистке Ксении Собчак на ее YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» — Я никогда не пойму их ни при каких условиях и ни при каких запятых, кавычках, тире... Они сделали все для того, чтобы свастика была там, где ей не надо быть».





Розенбаум посетовал, что Зеленский открыл границы для Польши. «Ты, братан, совсем что-то попутал рамсы уже!» — обратился исполнитель к украинском президенту.





Также в интервью певец сказал, что готов петь и перед ранеными солдатами Вооруженных сил Украины, и перед пострадавшими российскими военными. Он подчеркнул, что выступает против националистов и не будет давать концерты для них. Розенбаум заявил, что готов стать «‎голубем мира» с разрешения российских и украинских властей.





8 апреля Александр Розенбаум вместе с артистом Юрием Гальцевым и актером Андреем Зибровым выступил перед ранеными российскими солдатами в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.