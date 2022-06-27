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В Кремле подтвердили участие Путина в саммите G20
Формат грядущего мероприятия пока уточняется Фото: Global Look Press / White House
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В Кремле подтвердили участие Путина в саммите G20

Формат грядущего мероприятия пока уточняется

Фото: Global Look Press / White House

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20. В разговоре с журналистами он не уточнил, в каком именно формате пройдет грядущее мероприятие «Большой двадцатки».


«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается. Мы ответили положительно, мы ответили, что заинтересованы принять участие», — сообщил Ушаков.


По его словам, сейчас в приглашении заявлен очный формат саммита, однако Ушаков опасается, что пандемия коронавируса может внести коррективы. «Надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать», — уточнил он.


17-я встреча глав государств — членов G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Индонезия является действующим председателем «Большой двадцатки».


Приглашение на саммит получил не только президент РФ, но и украинский лидер Владимир Зеленский, несмотря на то что его страна не входит в состав организации. По данным Bloomberg, с таким предложением выступили некоторые государства — члены G20, в том числе Соединенные Штаты. Украинский президент сообщил, что принял приглашение.

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#кремль #президент #рф #ушаков #саммит #путин #g20
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