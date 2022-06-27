Жителей и гостей столицы пригласили попробовать продукты из Турции на «Московских ярмарках»

Ярмарка в стиле средневекового замка расположена на улице Перерва, владение 52. Рядом с павильоном есть рыцари, всадники и драконы. А еще — места для парковки велосипедов и удобные скамейки, можно посидеть погреться на солнце и поесть сладости с ярмарки.





В торговых павильонах представлены свежие фермерские товары: мясо, молочная продукция, овощи, фрукты и зелень. Приветливые продавцы всегда посоветуют, что лучше выбрать, и дадут попробовать продукты. Кроме того, в продаже есть сувениры и игрушки.





На ярмарке, расположенной на улице Перерва, можно найти ингредиенты для домашнего ягодного мороженого . Его особенно приятно отведать его в жару. А если заниматься приготовлением десерта не хочется — на «Московских ярмарках» можно купить готовое мороженое.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.



