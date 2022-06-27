Новости
Новости
St
Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Попову, который пожертвовал собой на Украине
Попов отдал жизнь, защищая стратегически важный рубеж undefined
Новости

Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Попову, который пожертвовал собой на Украине

Попов отдал жизнь, защищая стратегически важный рубеж

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову. Он отдал жизнь, чтобы удержать стратегически важный рубеж в ходе спецоперации по защите Донбасса.


«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу (посмертно)», — говорится в документе.


В Минобороны заявили, что подразделение Попова прикрывало позиции российских войск, когда ВСУ попытались прорвать оборонительные рубежи. Его взвод заставил боевиков отступить, однако получив подкрепление, украинская сторона вновь пошла в атаку.


Старший лейтенант был дважды ранен, но до последнего выполнял свой долг. Благодаря его действиям удалось отбить атаки противника и не допустить прорыва рубежей.


В начале мая российский лидер присвоении звания Героя России посмертно командиру батальона ДНР «Спарта» Владимиру Жоге. Он погиб 5 марта, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи. Ему было 28 лет.


Ранее Путин отметил героизм российских военных на Украине. В качестве примера он привел «личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на донецком направлении». По словам президента, бойцы этого соединения «прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#спецоперация #герой россии #рф #награда #путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»