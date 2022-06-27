Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Попову, который пожертвовал собой на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову. Он отдал жизнь, чтобы удержать стратегически важный рубеж в ходе спецоперации по защите Донбасса.





«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу (посмертно)», — говорится в документе.





В Минобороны заявили, что подразделение Попова прикрывало позиции российских войск, когда ВСУ попытались прорвать оборонительные рубежи. Его взвод заставил боевиков отступить, однако получив подкрепление, украинская сторона вновь пошла в атаку.





Старший лейтенант был дважды ранен, но до последнего выполнял свой долг. Благодаря его действиям удалось отбить атаки противника и не допустить прорыва рубежей.





В начале мая российский лидер присвоении звания Героя России посмертно командиру батальона ДНР «Спарта» Владимиру Жоге. Он погиб 5 марта, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи. Ему было 28 лет.





Ранее Путин отметил героизм российских военных на Украине. В качестве примера он привел «личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на донецком направлении». По словам президента, бойцы этого соединения «прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет».