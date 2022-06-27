Прокуратура обвинила экс-президента Молдавии Додона в превышении полномочий

Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий «в интересах ОПГ». Генеральная прокуратура страны уточнила, что подобные действия он совершал в период, когда занимал пост министра экономики.





«Бывшему президенту Молдавии было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий, совершенным лицом, занимающим государственную должность, в интересах организованной преступной группы, в рамках уголовного дела «Энергоком», — говорится в сообщении.





По версии следствия, в начале 2008 года руководство компании «Энергоком», которая обеспечивает Молдавию электроэнергией, якобы вступила в сговор с сотрудниками Министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа.





Прокуратура полагает, что они реализовали схему, за счет чего участники дела завышали закупочную цену на электроэнергию, а разницу забирали себе. Предварительный ущерб оценивается почти в 12 миллионов долларов.





Обвинения Додону были предъявлены в конце декабря прошлого года, а обыски в его доме были проведены 24 мая 2022 года. Позднее суд сектора Чокана города Кишинева постановил поместить бывшего президента Молдавии под домашний арест на 30 дней. Сам политик расценивает происходящее как политическое дело и не считает себя виновным.