В Москве кремировали тело Юрия Шатунова, часть праха перевезут в Германию

«Вообще, пожеланием Юрия Васильевича было, чтобы его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится», — рассказал Кудряшов РИА Новости.





Юрий Шатунов скончался в подмосковном Домодедове на 49-м году жизни. Причиной смерти солиста «Ласкового мая» стал обширный инфаркт. Артист отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, и там ему стало плохо. Приехавшие на место врачи не успели довезти Шатунова до больницы, он умер в карете скорой помощи.





26 июня в Траурном зале Троекуровского кладбища в столице прошла церемония прощания в российским певцом. Проститься с Шатуновым пришли тысячи поклонников, а также артисты. Гроб с телом Шатунова был усыпан белыми розами, символом главного хита «Ласкового мая».