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В Москве кремировали тело Юрия Шатунова, часть праха перевезут в Германию
Солист «Ласкового мая» умер 23 июня от обширного инфаркта undefined
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В Москве кремировали тело Юрия Шатунова, часть праха перевезут в Германию

Солист «Ласкового мая» умер 23 июня от обширного инфаркта

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония отпевания солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Тело певца кремировали — об этом еще при жизни просил сам артист.


Закрытую церемонию прощания с Шатуновым посетили только его близкие и друзья. Часть праха певца останется на Троекуровском кладбище, другую часть захоронят в Германии, где артист жил долгое время. Об этом рассказал 26 июня представитель Шатунова Аркадий Кудряшов.

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«Вообще, пожеланием Юрия Васильевича было, чтобы его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится», — рассказал Кудряшов РИА Новости.


Юрий Шатунов скончался в подмосковном Домодедове на 49-м году жизни. Причиной смерти солиста «Ласкового мая» стал обширный инфаркт. Артист отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, и там ему стало плохо. Приехавшие на место врачи не успели довезти Шатунова до больницы, он умер в карете скорой помощи. 


26 июня в Траурном зале Троекуровского кладбища в столице прошла церемония прощания в российским певцом. Проститься с Шатуновым пришли тысячи поклонников, а также артисты. Гроб с телом Шатунова был усыпан белыми розами, символом главного хита «Ласкового мая».

Как провожали звезду «Ласкового мая» в последний путь. Репортаж с похорон Юрия Шатунова

Несмотря на невыносимую жару, проститься со своим кумиром на Троекуровское кладбище пришли тысячи людей 26 июня 2022
Dailystorm - Как провожали звезду «Ласкового мая» в последний путь. Репортаж с похорон Юрия Шатунова
#ласковый май #похороны #юра шатунов
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