В Москве кремировали тело Юрия Шатунова, часть праха перевезут в Германию

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония отпевания солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Тело певца кремировали — об этом еще при жизни просил сам артист.
Закрытую церемонию прощания с Шатуновым посетили только его близкие и друзья. Часть праха певца останется на Троекуровском кладбище, другую часть захоронят в Германии, где артист жил долгое время. Об этом рассказал 26 июня представитель Шатунова Аркадий Кудряшов.
«Вообще, пожеланием Юрия Васильевича было, чтобы его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится», — рассказал Кудряшов РИА Новости.
Юрий Шатунов скончался в подмосковном Домодедове на 49-м году жизни. Причиной смерти солиста «Ласкового мая» стал обширный инфаркт. Артист отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, и там ему стало плохо. Приехавшие на место врачи не успели довезти Шатунова до больницы, он умер в карете скорой помощи.
26 июня в Траурном зале Троекуровского кладбища в столице прошла церемония прощания в российским певцом. Проститься с Шатуновым пришли тысячи поклонников, а также артисты. Гроб с телом Шатунова был усыпан белыми розами, символом главного хита «Ласкового мая».