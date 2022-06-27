ФСБ задержала пособника «‎Исламского государства» — видео

«‎Абдурахмановым денежные средства направлялись в адрес лиц, обоснованно подозреваемых в терроризме. <...> В частности, направленные им денежные средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе «‎Рейна» в Стамбуле», — рассказали в ФСБ.





Во время обыска у задержанного изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры, которые он использовал для удаленного управления платежами, а также религиозно-пропагандистскую литературу. Родные братья Абдурахманова находятся в международном розыске, они воюют против правительственных войск Сирии.





Абдурахман Абдурахманов ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей из-за подозрений в причастности к терроризму. Мужчину задержали сотрудники ФСБ вместе с МВД, СКР и Росфинмониторингом.





В ночь на 1 января 2017 года уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов открыл стрельбу в ночном клубе «‎Рейна» в Стамбуле. Погибли 39 человек, включая гражданку России. Машарипова приговорили к пожизненному заключению. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.





* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.