ФСБ задержала пособника «‎Исламского государства» — видео

ФСБ опубликовала кадры задержания мужчины, который финансировал «Исламское государство»*. На его деньги был совершен теракт в Стамбуле в 2017 году, в котором погибли 39 человек, сообщают правоохранители.
Гражданина России Абдурахмана Абдурахманова задержали в рамках дела о содействии терроризму, которое завели сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. Абдурахманов — участник «глубоко законспирированной ячейки» «Исламского государства», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Абдурахмановым денежные средства направлялись в адрес лиц, обоснованно подозреваемых в терроризме. <...> В частности, направленные им денежные средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе «Рейна» в Стамбуле», — рассказали в ФСБ.
Во время обыска у задержанного изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры, которые он использовал для удаленного управления платежами, а также религиозно-пропагандистскую литературу. Родные братья Абдурахманова находятся в международном розыске, они воюют против правительственных войск Сирии.
Абдурахман Абдурахманов ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей из-за подозрений в причастности к терроризму. Мужчину задержали сотрудники ФСБ вместе с МВД, СКР и Росфинмониторингом.
В ночь на 1 января 2017 года уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов открыл стрельбу в ночном клубе «Рейна» в Стамбуле. Погибли 39 человек, включая гражданку России. Машарипова приговорили к пожизненному заключению. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.
* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.