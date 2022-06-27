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ФСБ задержала пособника «‎Исламского государства» — видео
Мужчина финансировал теракт в Стамбуле, в котором погибли 39 человек, сообщают правоохранители undefined
Новости

ФСБ задержала пособника «‎Исламского государства» — видео

Мужчина финансировал теракт в Стамбуле, в котором погибли 39 человек, сообщают правоохранители

ФСБ опубликовала кадры задержания мужчины, который финансировал «‎Исламское государство»*. На его деньги был совершен теракт в Стамбуле в 2017 году, в котором погибли 39 человек, сообщают правоохранители.


Гражданина России Абдурахмана Абдурахманова задержали в рамках дела о содействии терроризму, которое завели сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. Абдурахманов — участник «‎глубоко законспирированной ячейки» «‎Исламского государства», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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«‎Абдурахмановым денежные средства направлялись в адрес лиц, обоснованно подозреваемых в терроризме. <...> В частности, направленные им денежные средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе «‎Рейна» в Стамбуле», — рассказали в ФСБ.


Во время обыска у задержанного изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры, которые он использовал для удаленного управления платежами, а также религиозно-пропагандистскую литературу. Родные братья Абдурахманова находятся в международном розыске, они воюют против правительственных войск Сирии.


Абдурахман Абдурахманов ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей из-за подозрений в причастности к терроризму. Мужчину задержали сотрудники ФСБ вместе с МВД, СКР и Росфинмониторингом.


В ночь на 1 января 2017 года уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов открыл стрельбу в ночном клубе «‎Рейна» в Стамбуле. Погибли 39 человек, включая гражданку России. Машарипова приговорили к пожизненному заключению. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.


* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.

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#терроризм #фсб #исламское государство
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