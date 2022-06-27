Под Лисичанском ликвидировали грузинских боевиков, которые могли холодным оружием добивать российских солдат

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил о ликвидации 14 иностранных наемников в районе Лисичанска. Были уничтожены две группы. В состав первой входили граждане стран Европы, а во второй воевали наемники из Грузии из так называемого грузинского легиона.





«Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Мы их нашли и покарали», — сказал Конашенков.





По его словам, Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к пыткам и убийствам российских военных.





Грузинский легион снискал ненависть со стороны россиян в марте этого года, когда в Сети было опубликовано видео казни российских военных. В ролике видно, как нескольких солдат добивали холодным оружием, а еще живых расстреливали. Свои зверства наемники сопровождали насмешками.





Позднее издание The New York Times подтвердило подлинность видео и определило, что российских военных захватили в селе Дмитровка около Киева. Одного из радикалов, телохранителя Саакашвили — Теймураза Хизанишвили, удалось опознать после публикации ужасающей записи.





6 апреля командир «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили прокомментировал расправу над российскими военнослужащими и заявил, что «российских солдат, так же, как и кадыровцев, ни в коем случае в плен брать не будем».