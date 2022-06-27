В Свердловской области разорвался снаряд, погиб один человек

В поселке Нагорном в Свердловской области прогремел взрыв, в результате которого погиб один местный житель. По предварительной информации, мужчина пытался распилить найденный боевой снаряд и сдать его на металлолом, однако он сдетонировал.





«Он [погибший] занимался сбором металлолома и, видимо, где-то раздобыл настоящий снаряд. Наверное хотел распилить его, чтобы продать как металлолом, а тот сдетонировал и разорвался», — рассказали «КП Екатеринбург» местные жители.





Группа «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте» также сообщает, что, по словам местных жителей, со стороны полигона Красный Адуй в пятницу (25 июня) слышали стрельбу, падали снаряды, однако «немного с другой стороны, чем обычно на учениях».





На месте происшествия работает бригада пожарных и скорая помощь. Староста поселка Елена Котова сообщила Е1.RU, что ожидается появление в населенном пункте саперов.





Ранее на территории воинской части под Владимиром прогремел взрыв. По предварительным данным, сдетонировал боеприпас, четыре человека погибли и еще столько же получили ранения. Взрыв прогремел в складском помещении, о чем сообщили источники Telegram-канала «112».





12 мая в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края в результате взрыва погиб человек. «112» уточнял, что инцидент произошел при разгрузке боеприпасов: взорвался порох.