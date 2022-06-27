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Власти ДНР: Украина потеряла минимум 50 тысяч солдат с начала спецоперации
Ранения получили порядка 150 тысяч бойцов ВСУ Фото: Global Look Press / Офис Президента Украины
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Власти ДНР: Украина потеряла минимум 50 тысяч солдат с начала спецоперации

Ранения получили порядка 150 тысяч бойцов ВСУ

Фото: Global Look Press / Офис Президента Украины

Первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что украинские войска потеряли погибшими в общей сложности более 50 тысяч человек с начала спецоперации России. По его подсчетам, ранеными со стороны Украины числятся 150 тысяч солдат.


«По моим наблюдениям, из того, что попадает в Сеть, если все это в общую картину складывать, у них погибшими более 50 тысяч — это если брать всю линию фронта», — рассказал он в эфире Первого канала.


По словам первого замминистра, большую часть боеспособных и опытных подразделений уничтожили либо взяли в плен, а приходящие на замену «крайне деморализованы». По его информации, в ближайшее время Киев планирует снять бригады с белорусской границы и отправить в Донбасс.


17 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем посте в Telegram также обратил внимание на низкий моральный дух украинских военных. Кадыров отметил, что для большинства из них лучше сдаться в плен Российской армии, чем «дожидаться смерти в сырых окопах».


Он отметил, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов часто общается с пленными солдатами и офицерами, которые жалуются, что им пришлось покинуть дом и рисковать жизнью в противостоянии с РФ.

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Dailystorm - В ЛНР заявили об освобождении всех заложников с завода «Азот»
#спецоперация #рф #украина #военные #днр
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