Первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что украинские войска потеряли погибшими в общей сложности более 50 тысяч человек с начала спецоперации России. По его подсчетам, ранеными со стороны Украины числятся 150 тысяч солдат.





«По моим наблюдениям, из того, что попадает в Сеть, если все это в общую картину складывать, у них погибшими более 50 тысяч — это если брать всю линию фронта», — рассказал он в эфире Первого канала.





По словам первого замминистра, большую часть боеспособных и опытных подразделений уничтожили либо взяли в плен, а приходящие на замену «крайне деморализованы». По его информации, в ближайшее время Киев планирует снять бригады с белорусской границы и отправить в Донбасс.





17 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем посте в Telegram также обратил внимание на низкий моральный дух украинских военных. Кадыров отметил, что для большинства из них лучше сдаться в плен Российской армии, чем «дожидаться смерти в сырых окопах».





Он отметил, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов часто общается с пленными солдатами и офицерами, которые жалуются, что им пришлось покинуть дом и рисковать жизнью в противостоянии с РФ.