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Владелец «Азовстали» Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ, Песков напомнил о выходе страны из Совета Европы
Бизнесмен требует компенсации за боевые действия на мариупольском заводе undefined
Новости

Владелец «Азовстали» Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ, Песков напомнил о выходе страны из Совета Европы

Бизнесмен требует компенсации за боевые действия на мариупольском заводе

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов, владеющий мариупольским заводом «Азовсталь», подал иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Предприниматель попросил суд придать делу приоритетный статус. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что РФ вышла из Совета Европы, поэтому решения ЕСПЧ исполняться не будут. 


«Мы уже вышли из соответствующих документов, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден», — сказал представитель Кремля журналистам. 


Минобороны России 20 мая сообщило о полном освобождении территории «Азовстали» от украинских военных. Бои за металлургическое предприятие шли с конца февраля. По мнению Ахметова, Россия боевыми действиями на заводе грубо нарушила его права собственности. 


Украинский бизнесмен также подал в ЕСПЧ иск о принятии срочных обеспечительных мер, которые не допустят «перенаправления потоков и уничтожения со стороны России зерновых и стали», изготовленных группой компаний System Capital Management (владелец — Ахметов).


Россия уведомила Совет Европы о выходе из организации 15 марта. Как заявлял глава российской делегации Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой, вся ответственность за выход Москвы лежит на странах НАТО, которые «использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов».  


11 июня президент России Владимир Путин подписал два закона о неисполнении решений ЕСПЧ в стране после 15 марта. Власти РФ будут выплачивать компенсации, которые вынесены до 15 марта включительно, в рублях и только на счета в российских банках. 

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#азовсталь #песков #рф #еспч #военная операция #украина #эскалация вокруг украины
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