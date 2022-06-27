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На матче «Зенита» и «Црвены звезды» 3 июля будут продавать пиво
Алкогольным напитком будут торговать в качестве эксперимента undefined
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На матче «Зенита» и «Црвены звезды» 3 июля будут продавать пиво

Алкогольным напитком будут торговать в качестве эксперимента

На международном футбольном матче «Зенит» — «Црвена звезда» 3 июля в качестве эксперимента будут продавать пиво. Российские и сербские спортсмены встретятся на стадионе «Фишт» в Сочи.


О продаже алкогольного напитка на игре в Сочи сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник. Уже получено разрешение на торговлю пивом, монтаж пивных установок запланирован на 30 июня.


19 апреля власти Москвы разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5%. В частности, к таким напиткам относятся пиво и вино.


Мера введена в качестве эксперимента и будет действовать до 31 декабря 2022 года. Помимо спортивных мероприятий, продажа алкоголя разрешена также при оказании услуг общественного питания в музеях и концертных залах. Организатор должен иметь соответствующую лицензию.


Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и на телевидении.


13 декабря 2019 года Госдума рассмотрела законопроект о снятии запрета на продажу пива и пивных напитков на соревнованиях по футболу. В январе 2020 года были приняты изменения, согласно которым торговля этим алкогольным напитком в России разрешается на всех спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских.

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#пиво #алкоголь #матч #футбол
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