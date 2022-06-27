Песков назвал неправомерными сообщения о дефолте в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения западных СМИ о дефолте в России неправомерны. Он отметил, что платеж в валюте был совершен еще в мае, а если до получателя не довели средства, это уже не проблема российской стороны.





«Эти утверждения о дефолте в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен, а тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателя, — это уже не наши проблемы», — заявил Песков СМИ.





Пресс-секретарь президента отметил, что нет никаких оснований называть сложившуюся ситуацию дефолтом. По словам Пескова, в Кремле с подобной трактовкой произошедшего абсолютно не согласны.





Песков также затронул тему арестованных на Западе резервов страны. Он сообщил, что РФ начала судебные процедуры по возврату замороженных резервов, а любые попытки использовать их будут означать воровство.





«Наша позиция хорошо известна: они заблокированы незаконно. Любые попытки каким-либо образом использовать эти резервы также будут незаконны и, по сути говоря, будут означать прямое воровство», — заявил он.





Ранее схожую позицию озвучил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор уверен, что сообщения о дефолте не более чем слухи, которые «лицемерный Запад» распространяет после кражи российских денег.





О наступлении дефолта в РФ сообщило американское агентство Bloomberg. При этом в СМИ уточнили, что в условиях санкций, двузначной инфляции и экономического спада дефолт мало что значит для россиян и носит исключительно символический характер.