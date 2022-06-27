Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Помимо России в организацию входят Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.





«‎Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала Захарова в своем Telegram-канале.





Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде тоже рассказал о заявке на присоединение к международной организации. «Министр иностранных дел Ирана [Хосейн Амир Абдоллахиян] объявил, что подана заявка, и в соответствии с этим китайский лидер [Си Цзиньпин] пригласил президента Ирана Эбрахима Раиси для участия [в саммите БРИКС]», — цитирует заявление Хатибадзе ТАСС.





Дипломат выразил надежду, что Тегеран сможет внести вклад в работу БРИКС и принесет пользу организации.





В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай договорились о создании организации БРИК. В 2011 году к странам присоединилась Южно-Африканская Республика, организацию переименовали в БРИКС.