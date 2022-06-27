«Газпром» возобновил прокачку газа через «Турецкий поток»

Российская корпорация «Газпром» 27 июня в 20:00 (мск) возобновила прокачку через газопровод «Турецкий поток» после окончания профилактических работ. Ранее планировалось, что они завершатся 28 июня.





«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены», — говорится в сообщении пресс-службы компании.





18 июня в «Газпроме» заявили о приостановке прокачки газа через «Турецкий поток». В компании пояснили, что приняли такое решение, чтобы провести плановое техническое обслуживание трубопровода.





Экспортный газопровод «Турецкий поток» проходит из России в Турцию через Черное море. Газопровод запустили в 2020 году. По нему поставляют газ в Турцию, а также транзтиом через это государство в страны Южной и Юго-Восточной Европы.