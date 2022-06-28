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В Москве задержали оппозиционера Илью Яшина, ему грозит 15 суток ареста
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В Москве задержали оппозиционера Илью Яшина, ему грозит 15 суток ареста

Политика доставили в ОВД «Лужники»

Политика доставили в ОВД «Лужники» undefined
Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Полицейские задержали в Хамовниках муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Ирина Баблоян, находившаяся с политиком в момент задержания. 


«Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда», — написала Баблоян.  


Через час она сообщила, что политика доставили в ОВД «Лужники». Силовики составили на оппозиционера протокол по статье 19.3 Кодекса административных правонарушений, Яшину грозит до 15 суток ареста. Адвокат политика Вадим Прохоров на своей странице в Facebook* также подтвердил факт задержания подзащитного. 

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25 мая Тушинский районный суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей по делу о дискредитации российских Вооруженных сил. Политика признали виновным в трех правонарушениях: публикации фото американских хиппи с плакатом против войны во Вьетнаме, цитировании фразы академика Андрея Сахарова о войне в Афганистане и высказывания поэта Александра Галича «Граждане, Отечество в опасности! Наши танки на чужой земле!» 


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#оппозиция #яшин #происшествие #полиция #рф
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