Агентство Moody's вслед за Bloomberg сообщило о наступлении дефолта в России

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что в России наступил дефолт по внешнему долгу. Как указано в сообщении, 27 июня истекал льготный период по выплатам по двум еврооблигациям на 100 миллионов долларов. К этому моменту держатели госдолга РФ не получили выплаты, что можно рассматривать как дефолт, указало Moody's.





Агентство напомнило, что 22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах по внешнему госдолгу в рублях. Moody's не исключило дальнейшие дефолты по будущим выплатам госдолга. Как указало агентство, евробонды, выпущенные РФ после 2018 года, при определенных условиях допускают выплату в рублях. Обязательства, выпущенные до 2018 года, либо не содержат таких положений, либо позволяют погашать долг только в долларах, евро, фунтах стерлингов либо швейцарских франках, указывает Moody's.





Накануне, 27 июня, о дефолте в России также сообщил Bloomberg. Агентство указывало, что это произошло впервые более чем за 100 лет — в последний раз дефолт по внешним обязательствам в стране наступил в январе 1918 года, когда большевики отказались обслуживать долги царского и Временного правительств.





Тогда же, 27 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения о дефолте в стране «абсолютно неправомерными». Он также указал, что любые попытки использовать заблокированные на Западе резервы России будут незаконны.





Минфин также указал на недостоверность сообщений о дефолте. Ведомство отметило, что Россия 20 мая произвела выплаты по двум облигациям на 100 миллионов долларов, но международные клиринговые системы не довели средства до держателей долга. Это произошло незадолго до того, как Минфин США отказался продлевать лицензию, позволявшую России обслуживать свой госдолг, указало ведомство.