Сенатор Джабаров предрек Западу «мясорубку» в случае попыток отделения Калининграда от России

Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире телеканала TV24 заявил, что транспортная блокада Калининградской области со стороны Литвы — первый шаг Европы и НАТО по «отсечению» региона у России. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, указал, что попытки отделить Калининград от РФ приведут к «мясорубке» с военными силами Запада.





«Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», — сказал сенатор в беседе с РБК.





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