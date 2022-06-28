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Губернатор Техаса Эбботт обвинил Байдена в гибели почти 50 мигрантов в штате
Тела нелегалов обнаружили в гигантском фургоне на 38-градусной жаре undefined
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Губернатор Техаса Эбботт обвинил Байдена в гибели почти 50 мигрантов в штате

Тела нелегалов обнаружили в гигантском фургоне на 38-градусной жаре

Тела 46 нелегальных мигрантов найдены в фургоне в городе Сан-Антонио, штат Техас. Еще 16 человек доставили в больницу. Об этом сообщает Associated Press (AP). Как отмечает агентство, температура в городе достигает 100 градусов по Фаренгейту (почти 38 по Цельсию). Губернатор Техаса Грег Эбботт после произошедшего обвинил президента США Джо Байдена в гибели мигрантов. 

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«Эти смерти связаны с Байденом. Они являются результатом его смертоносной политики открытых границ. Они показывают смертельные последствия его отказа соблюдать закон», — написал губернатор на своей странице в Twitter. 


О происшествии сообщил местный рабочий, который вечером 27 июня услышал крики о помощи из грузовика. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп возле грузовика, двери фургона были приоткрыты.  


Байден после прихода на пост президента США отменил многие миграционные нормы, который ввел его предшественник Дональд Трамп. Однако он сохранил ограничения, связанные с пандемией. Как указывает AP, нелегалы не вправе просить убежище, но им ничто не мешает многократно пытаться пересечь границу — они не несут юридических последствий из-за этого. 

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