Зампред Совбеза Медведев пообещал Финляндии и Швеции «Искандеры» и корабли с ядерным оружием у границ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет укреплять границы с этими странами. По словам Медведева, на северных рубежах появятся оперативно-тактические комплексы «Искандер», гиперзвуковые ракеты и корабли с ядерным оружием.





«Безъядерный статус Балтики уйдет в прошлое, будет серьезно наращиваться группировка сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях. Никто от этого не в восторге, и граждане двух стран — кандидатов в НАТО тоже. Не лучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши «Искандеры», гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием», — сказал Медведев в интервью газете «Аргументы и факты».





В то же время зампред Совбеза указал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО «ничем особенно новым не грозит» России: «Сейчас у нас с этими странами нет и не предвидится территориальных споров и даже поводов для них. Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, — на здоровье. НАТО и так рядом с нашей страной, без Швеции и Финляндии».





По словам Медведева, куда опаснее членство Украины в Североатлантическом альянсе: «Наличие неурегулированных территориальных споров, а также разное понимание статуса регионов. Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война».





Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Страны желают присоединиться к альянсу из-за военной операции России на Украине. В тот же день, 18 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готовит военный «сюрприз» для Финляндии и Швеции. Через два дня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2022 года на западных границах страны будут созданы 12 воинских частей и подразделений.





Чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО, за это должны проголосовать все 30 членов альянса. Сейчас основная преграда для членства Хельсинки и Стокгольма — позиция Турции, которая, в частности, требует выдать ей членов Рабочей партии Курдистана. Анкара считает их террористами, Хельсинки и Стокгольм — нет. Сейчас Финляндия, Швеция, Турция и НАТО ведут переговоры об урегулировании этих разногласий, новая встреча пройдет 28 июня.