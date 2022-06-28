Пресс-секретарь Путина Песков опроверг скорую передачу ядерного оружия Белоруссии

Президент России Владимир Путина на недавней встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о передаче соседней республике ядерного оружия, речь шла о комплексах, которые способны нести разные виды вооружения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — сказал представитель Кремля РИА Новости.





Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась 25 июня в Санкт-Петербурге. Тогда президент РФ пообещал, что Москва в ближайшие месяцы передаст Минску оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Они способны нести как баллистические, так и крылатые ракеты «в обычном и ядерном исполнении», сказал тогда Путин.





Лукашенко также обратился к Путину с просьбой помочь «адекватно отреагировать» на тренировочные полеты самолетов НАТО, которые могут нести ядерное оружие. Президент РФ в ответ предложил «соответствующим образом» дооборудовать штурмовики Су-25, которые стоят на вооружении Белоруссии.