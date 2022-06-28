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Финский производитель лифтов Kone спустя почти 90 лет покидает Россию
Несмотря на смену собственника, компания продолжит обслуживать лифты и эскалаторы в России undefined
Новости

Финский производитель лифтов Kone спустя почти 90 лет покидает Россию

Несмотря на смену собственника, компания продолжит обслуживать лифты и эскалаторы в России

Финская корпорация Kone, которая производит лифты и эскалаторы, объявила об уходе с российского рынка. Компания передаст свою российскую «дочку» ее топ-менеджерам — гендиректору Алексею Самковичу, финансовому директору Веронике Меркуловой и главе юридического департамента Елене Эпп. Об этом говорится на сайте корпорации. 


Kone работала в России с 1935 года. Руководство корпорации не назвало причины ухода из РФ — по словам Самковича, это вызвано «текущей ситуацией». Компания продолжит осуществлять техническое обслуживание своих лифтов и эскалаторов в России, условия гарантийного обслуживания также останутся в силе. Кроме того, Kone завершит все начатые проекты и передаст оборудование заказчикам, говорится в сообщении.


Стороны подписали соглашение о переходе прав собственности на российскую «дочку» 28 июня. Сделка по продаже активов корпорации ее российскому руководству будет закрыта в IV квартале 2022 года. С сегодняшнего дня и в течение трех месяцев после закрытия сделки Kone возобновит поставки запчастей для своих лифтов и эскалаторов в России. 


После того как материнская компания покинет РФ, ее российская «дочка» начнет работать под другим названием. Название нового наименования пока неизвестно. Возобновление поставок лифтов и эскалаторов в Россию вряд ли возможно, однако Kone может рассмотреть доставки продукции других производителей, также указано в сообщении. 


Kone 3 марта объявила о приостановке поставок своей продукции. Тогда корпорация поясняла, что это вызвано изменениями в логистических цепочках из-за ситуации на Украине. Также Kone указывала, что «опечалена и потрясена» происходящим на Украине. С 24 февраля Россия ведет военную операцию в этой стране. 


После начала боевых действий на Украине многие компании объявили об уходе из России. Среди последних таких фирм — производитель сетевого оборудования Cisco и разработчик программного обеспечения Microsoft

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Производитель спортивной одежды и обуви Nike уходит из России спустя почти 30 лет работы

Три месяца назад компания приостановила работу на российском рынке на фоне военной операции РФ на Украине 23 июня 2022
Dailystorm - Производитель спортивной одежды и обуви Nike уходит из России спустя почти 30 лет работы
#компания #бизнес #рф
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