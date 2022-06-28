Финский производитель лифтов Kone спустя почти 90 лет покидает Россию

Финская корпорация Kone, которая производит лифты и эскалаторы, объявила об уходе с российского рынка. Компания передаст свою российскую «дочку» ее топ-менеджерам — гендиректору Алексею Самковичу, финансовому директору Веронике Меркуловой и главе юридического департамента Елене Эпп. Об этом говорится на сайте корпорации.





Kone работала в России с 1935 года. Руководство корпорации не назвало причины ухода из РФ — по словам Самковича, это вызвано «текущей ситуацией». Компания продолжит осуществлять техническое обслуживание своих лифтов и эскалаторов в России, условия гарантийного обслуживания также останутся в силе. Кроме того, Kone завершит все начатые проекты и передаст оборудование заказчикам, говорится в сообщении.





Стороны подписали соглашение о переходе прав собственности на российскую «дочку» 28 июня. Сделка по продаже активов корпорации ее российскому руководству будет закрыта в IV квартале 2022 года. С сегодняшнего дня и в течение трех месяцев после закрытия сделки Kone возобновит поставки запчастей для своих лифтов и эскалаторов в России.





После того как материнская компания покинет РФ, ее российская «дочка» начнет работать под другим названием. Название нового наименования пока неизвестно. Возобновление поставок лифтов и эскалаторов в Россию вряд ли возможно, однако Kone может рассмотреть доставки продукции других производителей, также указано в сообщении.





Kone 3 марта объявила о приостановке поставок своей продукции. Тогда корпорация поясняла, что это вызвано изменениями в логистических цепочках из-за ситуации на Украине. Также Kone указывала, что «опечалена и потрясена» происходящим на Украине. С 24 февраля Россия ведет военную операцию в этой стране.





После начала боевых действий на Украине многие компании объявили об уходе из России. Среди последних таких фирм — производитель сетевого оборудования Cisco и разработчик программного обеспечения Microsoft.